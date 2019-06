Hannover

Alarm an der Tellkampfschule in Hannovers Südstadt: Am Mittwochmittag sind dort insgesamt 13 Schüler mit Pfefferspray in Kontakt gekommen, nachdem zwei 15-jährige Mädchen mit Tierabwehrspray hantiert hatten. Drei Jugendliche wurden leicht verletzt und mussten behandelt werden. Die Feuerwehr rückte gegen 12 Uhr mit Rettungswagen und Notärzten am Altenbekener Damm an. Laut Feuerwehrsprecher Hartmut Meyer erlitten eine Schülerin und ein Schüler schwerere Atemwegsreizungen.

Zwei Schüler ins Krankenhaus gebracht

Der Vorfall ereignete sich während der Pause in einem Aufenthaltscontainer auf dem Schulgelände. Nach Entweichen des Reizgases alarmierten Schüler den Hausmeister, dieser wiederum wählte dann den Notruf. „Eine 15-Jährige und ein 17-Jähriger kamen vorsorglich zur Kontrolle ins Kinderkrankenhaus auf der Bult“, sagt Meyer. Eine weitere 17-Jährige wurde laut Feuerwehr in die Obhut ihrer Eltern übergeben. Die übrigen zehn Schüler, die sich in dem Pausenraum aufgehalten hatten, kamen zwar ebenfalls mit dem Reizgas in Kontakt, konnten aber ohne weitere Behandlung entlassen werden.

Pfefferspray durch Belüftungsanlage ausgebreitet

Laut Polizei hatten vor dem Alarm zwei 15-jährige Mädchen in einem Nachbarraum mit einer Pfefferspraydose hantiert. „Sie haben einmal draufgedrückt und festgestellt, dass es stinkt“, sagte Behördensprecherin Isabel Christian. Die zwei hätten sich wohl nichts weiter dabei gedacht, doch das Reizgas wurde offenbar durch die Belüftung der Container im Nachbarraum verteilt. Nachdem die Pause begonnen hatte, waren dann die anderen Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 17 Jahren dem Gas ausgesetzt. Nach etwa einer halben Stunde rückten die Retter wieder ab.

Alle aktuellen Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Hannover lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von pah