Hannover

„Mensch Sebastian, ich würde gerne mal mitfahren.“ Diesen Satz hat Rennfahrer Sebastian Weisemann häufig in seinem Bekanntenkreis gehört. Und so ist vor drei Jahren die Idee entstanden: Der aus Bemerode stammende Weisemann hat in seinen Rennwagen einen Beifahrersitz eingebaut und einen Renntag organisiert. Anstatt sich selbst daran zu bereichern hat der gebürtige Hannoveraner begonnen, Spenden für den guten Zweck zu sammeln. Zunächst in kompletter Eigenregie für das Kinderhospiz in Syke. Seit dem vergangenen Jahr sind Frank Pillhock und dessen Allianz-Agentur als Partner an seiner Seite. Die Spendengelder gehen seither an den hannoverschen Verein für krebskranke Kinder auf dem MHH-Gelände. In diesem Jahr werden sie für ein Kunstprojekt genutzt.

Mehr als doppelt so viele Spenden wie im Vorjahr sind eingegangen. Die Vereinsleiterin der Kinderkrebshilfe, Frederike Andritzky, hat den Spendencheck über 6321,80 Euro freudig entgegengenommen. Davon stammen 3000 Euro aus einem Topf der Allianz für Jugendarbeit und Kinderprojekte.

Spendenfahrten sollen ein jährliches Event bleiben

Die Spendenfahrten finden im Rahmen eines Renntages der Firma NE-Tuning an der Bad Driburger Rennstrecke Bilster Berg statt. „Eine super Möglichkeit, um Menschen den Motorsport näherzubringen, die damit eigentlich nichts zu tun haben“, findet Weisemann. Drei zügige Runden geht es über die Rennstrecke. „Es ist laut und riecht übel nach Benzin.“ Doch sei es „besser als Achterbahn fahren“, schwärmt der Rennfahrer. „Für das nächste Jahr gibt es bereits reichlich Anfragen.“

Von Felina Wellner