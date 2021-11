Hannover

Am Freitag hat sich Dieter Horstmann einen freien Tag gegönnt, ausnahmsweise, denn da ist er 80 Jahre alt geworden. Doch schon in den nächsten Tagen wird er wieder im NP-Markt am Hahnensteg in Ricklingen durch die Gänge laufen und Regale auffüllen. So wie er es fast jeden Tag macht. Trotz seines Alters. Aufhören? Kommt für den Senior überhaupt nicht infrage. „Solange ich gesund bin“, sagt Horstmann, „mache ich weiter.“

Aber warum?

Dieter Horstmann, aufgewachsen in einem Dorf in Schleswig-Holstein, ausgebildet zum Kfz-Mechaniker, macht eine kurze Gedankenpause. Dann berichtet er von seiner verstorbenen Ehefrau. Die habe einst im Real-Markt an der Davenstedter Straße gearbeitet – und so sei auch er in den Einzelhandel „gerutscht“. Anfangs arbeitetet Horstmann ebenfalls in einem Real-Markt, allerdings in Laatzen, ehe er vor 25 Jahren in den Supermarkt am Hahnensteg wechselte, der damals noch von Edeka betrieben wurde. Auch, nachdem er in Rente gegangen war, sei er am Ball geblieben und habe regelmäßig ausgeholfen, berichtet Horstmann und lächelt. „Ich kann nicht Nein sagen.“

Der Tod seiner Frau wirft ihn aus der Bahn

Vor zwei Jahren dann starb seine Frau. Das warf ihn aus der Bahn. Zwei Wochen lang habe er nur im Bett gelegen, nichts gegessen – und sei schließlich im Krankenhaus gelandet. Horstmann wurde klar: Er musste dringend etwas ändern. „Zu Hause bin ich verrückt geworden“, sagt er. Also hat er sich an den NP-Markt gewandt. „Die Arbeit im Markt lenkt mich ab und ist ein guter Ausgleich“, sagt Horstmann. Freunde, Kollegen und die Marktleitung hätten ihm in der schweren Zeit geholfen, wieder auf die Beine zukommen.

„Ich stehe jeden Morgen um drei Uhr auf“: Dieter Horstmann arbeitet als Aushilfe in einem NP-Markt in Ricklingen. Quelle: Leona Passgang

„Ich stehe jeden Morgen um 3 Uhr auf und arbeite dann von 7 bis 9 Uhr“, sagt der 80-Jährige. Besonders großen Wert legt Horstmann auf Kundenkontakt. Und Ordnung. „Wenn etwas an der falschen Stelle steht, werde ich sauer. Ich bin penibel.“

Horstmann weiß genau, wo jedes Produkt steht

Die Stammkunden schätzen ihn dafür. Wolfgang Heuer ist einer dieser Stammkunden, der fast jeden Morgen gegen 8 Uhr in dem Supermarkt in Ricklingen einkauft. Horstmann wisse nicht nur, wo jedes Produkt steht, sondern sei auch ein guter Berater. „Er hilft gern, ich würde ihn hier sehr vermissen“, sagt Heuer.

Gerade für die älteren Kunden sei es wichtig, einen Ansprechpartner im Markt zu haben, sagt Horstmann. Hin und wieder käme es vor, dass jüngere Kollegen auf Nachfragen patzig reagieren würden, eine Reaktion, die vor allem ältere Kunden erschrecke, sagt der 80-Jährige. Deshalb möchte Horstmann noch so lange es geht im Markt in Ricklingen aushelfen – und den jungen Kollegen ein bisschen was mit auf den Weg geben.

Von Leona Passgang