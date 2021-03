Hannover

Mitten im Corona-Lockdown hat am Montag, 1. März, ein neues Restaurant in der Innenstadt eröffnet. Der Rote Faden an der Osterstraße 32 sehe sich als internationales Restaurant, Café und Lounge, sagt Detlev Pilz, im Betrieb für das Marketing verantwortlich. Auf der Speisekarte stehen vor allem Pizza, Pasta, Burger und Bowls. Mit dem Namen des Restaurants wollen die Betreiber auf Hannovers Roten Faden anspielen, der zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt führt. „Natürlich soll das Restaurant auch eine Touristenattraktion werden“, so Pilz.

Außenplätze an der alten Stadtmauer

Inhaberin Mina Taheri eröffnet das Restaurant in schwierigen Zeiten, Gaststätten müssen derzeit geschlossen bleiben. Zuvor hatte ein Einrichtungsladen die Räumlichkeiten genutzt. Den Mietvertrag für das Restaurant habe Taheri bereits im Sommer unterschrieben und gehofft, dass sich die Corona-Situation bessern werde, berichtet Pilz. Die Branche sei für die Betreiberin allerdings nicht neu: Taheris Mann führe seit einigen Jahren ein Hotel in Hemmingen.

Die Inhaber des Roten Fadens bieten derzeit einen Abhol- und Lieferservice an. Außengastronomie werde es geben, sobald dies möglich sei, sagt Pilz mit Blick auf die angekündigten Corona-Lockerungen. Dann sollen auch die Speisekarte etwa um Cocktails und ein Frühstücksangebot erweitert und die Öffnungszeiten verlängert werden.

Im Restaurant ist Platz für 50 Gäste. Ein großes Bild soll die Anspielung auf den Roten Faden aufgreifen. Daneben gibt es 20 Außenplätze. „Sie liegen an einem Teil der alten Stadtmauer und sind ein echtes Highlight“, sagt Pilz.

Roter Faden im Roten Faden: Im Restaurant befindet sich ein großes Bild in Anspielung auf die bekannte Sehenswürdigkeit in Hannover. Quelle: Tim Schaarschmidt

Die fünf Beschäftigten konnten die Eröffnung des Restaurants konnten wegen der Corona-Pandemie bislang noch nicht mit Gästen feiern. Das soll aber nachgeholt werden.

Info: Das Restaurant Roter Faden, Osterstraße 32, ist unter Telefon (05 11) 94 08 84 70 zu erreichen. Weitere Informationen gibt es im Internet auf www.theroterfaden.de. Geöffnet ist täglich von 11.30 bis 15 Uhr und von 17 bis 23 Uhr.

Von Maximilian Hett