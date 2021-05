Hannover

Seit Montag ist in der Region Hannover auch wieder Innengastronomie möglich – sofern ein negativer Corona-Test vorliegt. Am ersten Tag haben diese zurückgewonnene Freiheit aber kaum Hannoveranerinnen und Hannoveraner in der Innenstadt in Anspruch genommen. Stattdessen war die Außengastronomie am Mittag in der Innenstadt gut besucht. Hierfür ist seit Montag kein negativer Corona-Test mehr nötig.

„Gesellschaftliches Leben kommt zurück“

„Die Stimmung ist sehr gut“, sagte Francesca Pagano von der Restaurantkette Francesca & Fratelli. Am Standort in der Ständehausstraße etwa war am Montagmittag kaum noch ein Platz draußen frei. „Es ist wirklich schön, die Läden wieder voll zu sehen. Da kommt einfach gesellschaftliches Leben wieder zurück.“ Zwar ist der Besuch der Außengastronomie schon seit Mitte Mai möglich. Bislang mussten Gäste allerdings einen negativen Corona-Test vorzeigen. „Mit der Schnelltestpflicht fehlte schon etwas Spontanität“, sagte Pagano.

Francesca Pagano von der Restaurantkette Francesca & Fratelli freut sich, dass die Innengastronomie öffnen darf. Zum Start am Montag ziehen die Gäste allerdings die Plätze draußen vor. Quelle: Katrin Kutter

Seit Montag ist ein Test nur noch bei Besuch der Innengastronomie nötig, der nun erstmals in diesem Jahr in Niedersachsen wieder möglich ist. „Wir müssen aber fast sieben Monate aufholen“, sagte Pagano. Durch die Schließung in den vergangenen Monaten sei die Lage teilweise hoffnungslos gewesen. Die Arbeit habe sehr gefehlt. „Jetzt macht es Spaß, wieder loszulegen“, sagte sie.

Das sommerliche Wetter lockt am Montag viele Besucherinnen und Besucher in Hannovers Innenstadt. Quelle: Katrin Kutter

„Aufbruchstimmung“ in der Innenstadt

Martin Prenzler, Geschäftsführer der City-Gemeinschaft, spricht von „Aufbruchstimmung“ in der Innenstadt. Die habe schon vor zwei Wochen begonnen. „Da ging es los, dass die ersten Gastronomen ihre Tische für die Außenbereiche aufgestellt haben.“ Seitdem seien die Besuchszahlen in der Innenstadt leicht gestiegen. Wer shoppen möchte, braucht seit Montag keinen negativen Corona-Test mehr. Außerdem werde der Wegfall der Maskenpflicht in der City vor anderthalb Wochen von vielen Menschen als spürbare Lockerung wahrgenommen. Durch diese zurückgewonnenen Freiheiten sei es für Besucherinnen und Besucher in der Innenstadt deutlich leichter geworden, dort den Tag zu verbringen.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Doch es gibt noch weitere Einflussfaktoren, sagte Prenzler: „Das schöne Wetter ist ein Seelenaufheller.“ Auch dass es nun bei Kunst und Kultur wieder losgeht, tue der Stadt gut. „Es ist schön, dass wir langsam wieder die Stärken der City ausspielen können“, sagte Prenzler mit Blick auf die Konkurrenz durch den Onlinehandel.

Und es könnten bald weitere Lockerungen anstehen: Bleibt die Sieben-Tage-Inzidenz in der Region Hannover für fünf Werktage am Stück unter 35, entfällt auch bei der Innengastronomie die Testpflicht. Das könnte bereits zum Wochenende der Fall sein.

Von Maximilian Hett