Für Menschen in Not setzen sich Ricarda und Udo Niedergerke seit vielen Jahren ein. Für ihr vielfältiges Engagement hat das Ehepaar jetzt das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland erhalten. Stellvertretend für den Bundespräsidenten hat Niedersachsens Sozialministerin Carola Reimann die Auszeichnung Freitag im Gästehaus der Landesregierung verliehen. Die Ministerin dankte den Niedergerkes im Namen der Landesregierung. „Wir brauchen mehr Menschen wie sie, mit einem Herz für Menschen, die in Not geraten sind“, betonte Reimann. Sie habe großen Respekt vor so viel Engagement.

Stiftung unterstützt Menschen in Not

Mit ihrer Stiftung unterstützen die Eheleute seit elf Jahren Obdachlose, Geflüchtete und Menschen ohne Krankenversicherung. Dabei arbeiten sie eng mit Wohlfahrtsverbänden wie Caritas, Arbeiterwohlfahrt und Diakonischem Werk zusammen. Der Kontaktladen Mecki und die Straßenambulanz gehören zu den geförderten Projekten. „Wir freuen uns über die Anerkennung unserer Arbeit, denn wir sind auf Bekanntheit angewiesen, wenn wir Spenden sammeln“, erklärt der 78-jährige Niedergerke.

Die Eheleute hatten als Frauenärztin und Internist in Misburg gearbeitet und dabei bereits mit Patienten zu tun, die Hilfe brauchten. Das Paar half beim etwa Ausfüllen von Anträgen. „Was man als Hausarzt so macht“, meint Udo Niedergerke. Der Ruhestand war ein Einschnitt für die engagierten Mediziner. „Es war nicht einfach, dass wir nicht mehr gefragt waren“, berichtet Ricarda Niedergerke. Doch das Paar kam auf die Idee mit der Stiftung. „Das macht uns glücklich“, sagt die ehemalige Ärztin. Viele Freunde und Förderer unterstützen inzwischen die Stiftung. „Wir bleiben am Ball“, versprach Udo Niedergerke.

Von Bärbel Hilbig