Hannover

Die Polizei hat am Freitagabend zwei Männer in Hannover festgenommen, die zuvor einen Reisekoffer aus einem Hotel an der Seilwinderstraße ( Mitte) gestohlen haben sollen. Aufnahmen der Überwachungskamera brachte die Ermittler auf die Spur der Verdächtigen, diese konnten nur kurze Zeit später am Marstall festgenommen werden. Seit dem Wochenende befinden sich die Männer in Untersuchungshaft.

Wie die Polizei mitteilt, hatte die Besitzerin des Koffers den Einbruch in ihr Hotelzimmer gegen 21.40 Uhr bemerkt. Sie rief sofort den Notruf, „die Beamten sichteten umgehend die Aufnahmen aus einer Überwachungskamera des Hotels“, sagt Behördensprecher André Puiu. Im Rahmen der Fahndung konnten die Männer im Alter von 29 und 31 Jahren kurz darauf am Marstall gefasst werden – allerdings ohne Koffer.

Verdächtige müssen in Untersuchungshaft

Gegen die beiden Bulgaren wird nun wegen besonders schweren Diebstahls ermittelt. Weil die beiden keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, ordnete ein Richter am Sonnabend Untersuchungshaft an.

Von Peer Hellerling