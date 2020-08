Vahrenwald

Noch dröhnt der Baulärm aus dem Neubau des Sozial- und Pflegezentrums, das direkt neben dem bisherigen AWO-Seniorenzentrum an der Schleswiger Straße 31 gebaut wird. Bereits Ende des Jahres sollen hier die Bewohner des betreuten Wohnens einziehen. Voraussichtlich im Spätsommer kommenden Jahres soll die neue Senioreneinrichtung nebenan bezugsfertig sein. Gerade hat der Innenausbau begonnen.

Das Besondere am Ersatzneubau wird sein, dass dieser nicht nur für Bewohner zur Verfügung stehen soll. Denn der Innenhof, der Garten und das Café sollen auch für Menschen aus dem Quartier zugänglich sein. „Hier soll der gesamte Stadtteil zu Gast sein“, sagte der AWO-Vorstandsvorsitzende Marco Brunotte nun beim Richtfest. Außerdem wird die vorhandene Krippe um eine Gruppe erweitert, sodass sich junge und ältere Menschen begegnen.

Insgesamt entstehen 134 Pflegeplätze

Im Alt- und Neubau entstehen insgesamt 134 Pflegeplätze. Es wird 76 Wohnungen für betreutes Wohnen, eine Tagespflege mit 18 Plätzen und Kurzzeitpflege geben. Nach dem Um- und Ausbau wird außerdem Raum für medizinische und therapeutische Praxen geschaffen. Zudem soll ein Quartiersbüro Beratungsangebote für Bewohner aus dem Viertel bieten.

Anna Uguz und Konstanze Löffler von der Quartiersentwicklung der AWO haben dazu über 250 Menschen im Quartier befragt, was sie sich für das Sozial- und Pflegezentrum wünschen. Aus diesen Vorschlägen haben sie konkrete Maßnahmen entwickelt. So sollen im Innenhofgarten zukünftig Hochbeete gebaut und bepflanzt werden. Ein Sinnesgarten mit Obstbäumen steht genauso auf der Agenda wie das Feiern eines Erntedankfestes. In Kursen können Kinder in Zukunft mehr über Natur und Umweltbewusstsein erfahren. Dazu sind auch Kooperationen mit Schulen geplant. Auch Pool spielen und offenes Frühstücken sollen dann möglich sein.

Bereits in der Corona-Zeit wurden unter dem Motto „Kulturspritze gegen Corona-Blues“ für die Bewohner des Seniorenzentrums Konzerte von professionellen Musikern veranstaltet. Als Nächstes will man die Kulturbaustelle initiieren. „Dafür wollen wir verstärkt Menschen aus dem Quartier einbinden – wie die Band des Werkheims der Lebenshilfe“, sagt Konstanze Löffler.

„Das erste neue Projekt, bei dem wir nach vorne denken konnten“

Über 20 Millionen Euro werden am Standort investiert. Davon steuert der AWO-Bezirksverband Hannover 17,5 Millionen Euro für den Neubau bei. 25.000 Euro kommen von der Stadt. Ein Teil des Geldes soll neben den Baumaßnahmen in die Digitalisierung der modernisierten Einrichtung fließen. „Für uns ist die Einrichtung etwas ganz Besonderes, weil es für den AWO-Bezirksverband Hannover – wir haben durchaus eine schwierige Phase hinter uns – das erste neue Projekt war, bei dem wir nach vorne denken konnten“, sagt Brunotte.

Stellvertretend für den Oberbürgermeister war Bezirksbürgermeisterin Regine Kramarek ( Bündnis 90/Die Grünen) beim Richtfest dabei: „Wir freuen uns, dass der AWO-Bezirksverband neue Wege geht, um ältere Menschen nicht nur gesundheitlich, sondern ganzheitlich zu versorgen.“ Durch die kulturellen Angebote, die Praxen und das Café, das auch Menschen außerhalb der Einrichtung anlocken soll, entstehe eine Lebensqualität und eine „dörfliche“ Gemeinschaft. Kramarek hofft, dass so ältere Menschen dazu animiert werden können, sich früher für Betreuungseinrichtungen zu entscheiden und „nicht erst auf den letzten Drücker“, wie sie sagt. Das zukunftsorientierte Angebot sei ganz im Sinne der Stadt und ein wichtiger Beitrag für den Ausbau von sozialer Infrastruktur.

