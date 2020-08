Hannover

Am Sonnabend, 22. August, ist der globale Erdüberlastungstag. Das heißt: Die nachwachsenden Ressourcen der Erde sind an diesem Tag für das Jahr 2020 theoretisch verbraucht. Dann tastet die Menschheit den Vorrat der Erde, wie etwa die Ölreserven, an. Um das zu vermeiden, hilft es schon, Abfall zu trennen damit mehr Stoffe recycelt werden können. Dazu möchte auch der Abfallwirtschaftsbetrieb der Region Hannover (Aha) seinen Beitrag leisten und zeigt in einer neuen Broschüre, wie jeder mit kleinen Schritten helfen kann, Ressourcen zu schonen.

Mehrweg statt Einweg

In dem Heft wird nicht nur in Grafiken der Müllkreislauf erklärt, es werden auch Tipps gegeben, wie man bereits beim Einkauf Ressourcen schonen kann. Etwa indem man loses Obst und Gemüse kauft oder auf Mehrweg statt Einweg setzt. Doch auch am Mülleimer helfen schon kleine Handgriffe, den Müll recyclebar zu machen: So lässt sich schon einen einfachen Beitrag leisten, indem man vom Joghurtbecher den Deckel abzieht. Wirft man beides getrennt in den gelben Sack, können Plastik und Aluminium in maschinellen Sortieranlagen richtig getrennt und später recycelt werden.

Nach der Mülltrennung geht es weiter

„Richtiges Trennen ist nur ein Beispiel dafür, wie jeder Einzelne seinen Beitrag leisten kann, um den Erdüberlastungstag weiter nach hinten zu schieben“, erläutert Aha-Geschäftsführer Thomas Schwarz. Dass nachhaltiges Wirtschaften nicht an der Mülltonne aufhört zeigt der übersichtlich gestaltete Guide auf den letzten Seiten. So wird empfohlen regional und saisonal einzukaufen und Plastiktüten zu vermeiden. Die werden laut der Broschüre nämlich nur 25 Minuten genutzt, brauchen aber 450 Jahre bis sie komplett zersetzt sind.

„Mit kleinen Schritten in Richtung Nachhaltigkeit“

Doch auch im Kosmetik- und Drogerieladen kann man auf mehr Nachhaltigkeit setzen, indem man Mikroplastik vermeidet. Hinter welchen Begriffen sich das versteckt und wie man zertifizierte Naturkosmetik entdeckt, wird im Guide ebenso erklärt, wie einfache Tipps zum Stromsparen und vieles Mehr gegeben werden. Doch der Ratgeber macht klar: „Niemand kann von heute auf morgen den eigenen Alltag komplett verändern“.“ Aber er zeigt auch, einen kleinen Beitrag kann jeder leisten – frei nach dem Motto: „Mit kleinen Schritten in Richtung Nachhaltigkeit.“

Den neuen Alltagsguide gibt es bei Aha als digitale Broschüre und zum Download.

Von Alina Stillahn