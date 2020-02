Hannover/Garbsen

Ein junger Mann ist am Donnerstagabend auf der Autobahn 2 von einem Fahrzeug erfasst und getötet worden. Der Unfall ereignete sich gegen 21 Uhr in Höhe der Raststätte Garbsen-Nord in Fahrtrichtung Dortmund. Die A2 Richtung Westen ist derzeit komplett gesperrt, Rettungsdienst und Polizei sind vor Ort.

Nach ersten Informationen ereignete sich der tödliche Zusammenstoß kurz hinter der Ausfahrt zum Rasthof Garbsen-Nord. Weshalb der 26-Jährige die Autobahn überqueren wollte, ist nach Angaben der Beamten derzeit noch unklar. Der Verkehrsunfalldienst der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Verkehr wird in Herrenhausen abgeleitet

Der Verkehr Richtung Westen wird bis auf Weiteres an der Anschlussstelle Hannover-Herrenhausen abgeleitet, die Umleitungsstrecke führt von dort aus unter anderem über die Bundesstraße 6, Garbsen, Schloß Ricklingen und die B441 bis Wunstorf-Luthe zurück auf die A2. Trotz der Uhrzeit kommt es in dem Bereich teils zu Staus und stockendem Verkehr. Wie lange die Sperrung noch andauert, ist offen.

Von Peer Hellerling