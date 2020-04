Hannover

Die Polizei sucht dringend Zeugen nach einem Überfall auf einen 54-Jährigen am Sonnabend in Hannover-Ricklingen. Das Opfer war von einem bislang unbekannten Mann in seiner Wohnung an der Wesselstraße niedergeschlagen und anschließend ausgeraubt worden.

Nach Angaben der Behörde hatte der 54-Jährige am Sonnabend in der Innenstadt den späteren Täter getroffen. Im Verlauf des Abends gingen die beiden in die Wohnung des 54-Jährigen. Dort griff der Unbekannte seinen Gastgeber unvermittelt an. Er schlug den 54-Jährigen zu Boden und durchsuchte anschließend die Wohnung. Nachdem der Täter persönliche Gegenstände des Opfers eingesteckt hatte, flüchtete er.

Der Angreifer ist etwa 1,85 bis 1,95 Meter große. Er ist zwischen 25 bis 35 Jahre alt, hat braune, lockige Haare und ist schlank. Am Sonnabend trug er eine blaue Jeans und beige Schuhe. Hinweise zu dem Gesuchten nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer (0511) 1 09 55 55 entgegen.

Von Tobias Morchner