Ricklingen/Oberricklingen

Die 2019 verstorbene Annelore Stache wird Namenspatronin für eine Straße. Nach der früheren Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft Ricklinger Vereine (ARV) wird ein Stück des Ricklinger Stadtwegs benannt. Die neue Anne-Stache-Allee wird künftig von der Göttinger Chaussee bis zur Einmündung Beekestraße reichen – der Abschnitt liegt etwa zu gleichen Teilen in Ricklingen und Oberricklingen. Die Stadt Hannover kommt mit dieser posthumen Ehrung einem Wunsch des Bezirksrats Ricklingen nach. Der hat jetzt einer entsprechenden Verwaltungsvorlage einmütig zugestimmt. Der Zeitpunkt der Umbenennung ist noch offen. Das Gremium rechnet damit aber noch in diesem Jahr.

„Sie fehlt uns allen sehr“

Nur eine Institution muss für diese Umbenennung ihre Adresse ändern: das Stadtteilzentrum Ricklingen. Dessen Einbeziehung hatte der Bezirksrat ausdrücklich gefordert. Denn mit der Einrichtung hatte Anne Stache – kaum jemand in Ricklingen nannte sie Annelore – über viele Jahre hinweg viel zu tun. ARV und Stadtteilzentrum organisierten gemeinsame Feste, Konzerte und viele andere Veranstaltungen. Unter Staches Leitung entwickelten sich Veranstaltungen wie der Tag der Ricklinger oder das Deichfest zu lokalen Höhepunkten. „Anne war die maßgebliche Persönlichkeit der letzten beiden Dekaden, die den Stadtteil mitgeprägt hat“, sagte Hans-Karl Leonhardt vor der Abstimmung im Bezirksrat. Leonhardt, der 40 Jahre dem Sportclub TSV Saxonia vorstand, war der ARV-Chefin eng verbunden – wie viele andere Vereinsvorsitzende auch. „Ihr Anliegen war es stets, Menschen zusammenzubringen. Sie hat sich um Ricklingen verdient gemacht und fehlt uns allen sehr“, sagte Leonhardt.

Auch kommunalpolitisch aktiv

Stache war nicht nur in der Vereinslandschaft Ricklingens, sondern über 20 Jahre hinweg auch in der Kommunalpolitik aktiv: Sie gehörte der CDU-Fraktion im Bezirksrat an. Zudem engagierte sie sich im Helferkreis des Asylbewerberheims Munzeler Straße in Oberricklingen. Das Stadtteilzentrum bekommt künftig die Adresse Anne-Stache-Allee 1 zugewiesen. „Bei diesem Gedanken schlägt mein Herz schneller“, freute sich Leonhardt.

