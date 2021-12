Hannover

Der Distelkamp im hannoverschen Stadtteil Ricklingen ist eigentlich eine ruhige Nebenstraße. Sie mündet in die Stammestraße, auf der anderen Seite fließt die Ihme, und es geht ins Grüne. Jens W. wohnt in einem Mehrfamilienhaus am Distelkamp und hatte sich eigentlich auf einen freien Tag gefreut. Doch für Entspannung blieb kaum Zeit. Denn am Donnerstagmorgen gegen 7.50 Uhr wurde der 52-Jährige aufgeschreckt. „Ich habe etwa klirren gehört“, sagt der Versicherungsangestellte.

Also ging er zum Balkon. Dort lagert er Kästen mit Wasserflaschen, die er mit dem Geräusch in Verbindung brachte – doch da war nichts. Beim Blick aus dem Wohnzimmerfenster fiel ihm in der Morgendämmerung eine Person auf, die über einen Jägerzaun auf das Nachbargrundstück kletterte. „Ich dachte gleich: Hier stimmt etwas nicht.“

Polizei trifft ein, Einbrecher ist noch in der Wohnung

Da sollte W. Recht haben. Denn was er zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste: In einer Parterrewohnung im Nachbarhaus, deren Bewohnerin derzeit im Urlaub ist, trieb ein 48-jähriger und polizeibekannter Einbrecher sein Unwesen. W. ging zum Festnetztelefon, alarmierte die Polizei und gab eine Täterbeschreibung ab.

Während die Behörde Streifenwagen in das Wohngebiet schickte, ging W. zurück auf den Balkon. „Ich konnte von unten Geräusche hören. Es klang, als wenn jemand über Glasscherben ging“, so der Anwohner. Fünf bis acht Minuten vergingen, dann klingelte es an der Tür. Die erste Streife war eingetroffen.

Einbrecher flüchtet durchs Fenster

„Ich bin dann im Morgenmantel runter“, so W. weiter. Gemeinsam mit den Polizistinnen und Polizisten ging der 52-Jährige zur Gartenfront, von wo aus er die Geräusche vernommen hatte. Immer mehr Streifenwagen rückten an. „Ein Polizist hat mit einer Taschenlampe in die Wohnung geleuchtet.“ Tatsächlich war der Einbrecher noch in der Unterkunft. „Der ist dann auf der anderen Seite aus dem Fenster geklettert und geflüchtet.“ Die Polizei nahm die Verfolgung auf.

Ganz zielsicher floh der mutmaßliche Täter offenbar nicht. Wie W. berichtet, sei der Mann erst in den Stichweg eines Wohnkomplexes gelaufen, dann nördlich in Richtung Enercity, wo er über einen Zaun stieg. Anschließend lief er zurück in den Distelkamp, wo ihn die Einsatzkräfte stellen konnten. Bei der Durchsuchung des Mannes wurde diverser Schmuck und ein Handy samt Verpackung gefunden. Zudem stellten die Beamten zwei Messer sicher, die der 48-Jährige mit sich führte. Das Diebesgut wurde sichergestellt, die Bewohnerin der Einbruchswohnung kontaktiert.

Einbrecher beobachtet – und wird beobachtet

„Das war schon spektakulär“, sagt W. über die ersten Stunden seines freien Tages. Wie Natalia Shapovalova von der Polizeidirektion Hannover mitteilt, hatte der 48-jährige Verdächtige eine Scheibe mit einem Stein eingeworfen. Durch das Splittergeräusch war W. aufmerksam geworden. „Der Einbrecher hat danach wohl an der Garagenwand gegenüber geschaut, ob er beobachtet wird.“ Dass W. am Fenster im dritten Stock am Fenster stand, muss der mutmaßliche Täter übersehen haben.

Jens W. ist es gelungen, gemeinsam mit der Polizei einen Einbrecher auffliegen zu lassen. Quelle: Katrin Kutter

Jens W. möchte mit seiner Schilderung andere Bürgerinnen und Bürger dazu ermutigen, ähnliche Vorfälle zu melden. Polizeisprecherin Shapovalova lobt die schnelle Reaktion und die Alarmierung durch den Anwohner. „Das muss wirklich hervorgehoben werden“, sagt sie. Wer Einbrüche oder Versuche beobachtet, solle nicht zögern, die Polizei zu rufen.

Der 48-jährige mutmaßliche Täter ist derzeit in Polizeigewahrsam, weil er keinen festen Wohnsitz hat. Er soll nun einem Haftrichter vorgeführt werden und kommt möglicherweise in Untersuchungshaft. „Der Mann ist wegen ähnlicher Taten polizeibekannt“, so Shapovalova.

Ricklingen auf Platz drei der Einbruch-Hotspots

In der Region Hannover hat es in diesem Jahr insgesamt 1034 Wohnungseinbrüche gegeben. 536-mal blieb es beim Versuch. Damit wirkt sich erneut unter anderem die Corona-Pandemie positiv aus: Die Werte liegen noch einmal fast 5 Prozent unter denen von 2020. Damals registrierte die Polizei 1087 Delikte (601 Versuche). In Hannover selbst sind die Zahlen jedoch leicht auf 629 gestiegen (2020: 594; plus 5,9 Prozent).

Ricklingen, wo Jens W. einen Einbrecher auf frischer Tat ertappt hat, belegt nach Mitte und Bothfeld-Vahrenheide den dritten Platz unter den Einbruchs-Hotspots. Hier haben Täter in diesem Jahr bereits 59-mal zugeschlagen. 28-mal blieb es bei dem Versuch.

Von Manuel Behrens