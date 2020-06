Ricklingen

Noch sieht das Grundstück an der Göttinger Chaussee 275 aus, wie ein ehemaliger Biergarten nach jahrelangem Stillstand eben aussieht – völlig mit Sträuchern, Büschen und sonstigem Wildwuchs überwuchert. Das aber wird sich bald ändern: Im Juli beginnen am Südzipfel Oberricklingens die Bauarbeiten für eine neue Seniorenresidenz. Bis November 2021 lässt die Lindhorst-Gruppe aus der niedersächsischen Gemeinde Winsen (Aller) dort einen U-förmigen Gebäudekomplex mit 131 Pflegeplätzen errichten. Während der Bauarbeiten will das Unternehmen auch klären, was mit dem früheren Restaurant Landwehrschänke nebenan geschehen soll. Der historische Altbau gehört ebenfalls Lindhorst und könnte als Gastronomiestandort erhalten bleiben.

Altes Familienunternehmen

Die Lindhorst-Gruppe ist ein fast 100 Jahre altes Familienunternehmen. Gründer Ernst Lindhorst baute 1931 zunächst einen landwirtschaftlichen Betrieb samt Viehhandel auf. Landwirtschaft und Bioenergie sind bis heute ein Standbein, es kamen die Entwicklung von Bauprojekten sowie seit inzwischen zwölf Jahren der Betrieb von Pflegeheimen hinzu. In der Region Hannover betreibt die Lindhorst-Gruppe bereits drei Seniorenresidenzen. Nummer vier an der Göttinger Chaussee soll den Namen „Seniorenpark Hannover-Ricklingen“ tragen.

Barrierearm und schallgeschützt

Die Baugenehmigung ist bereits erteilt. Der Bauplan sieht drei Vollgeschosse sowie ein sogenanntes Staffelgeschoss vor, das etwas zurückgesetzt errichtet wird. Etwa die Hälfte der Wohneinheiten ist für Rollstuhlfahrer ausgelegt, das Gebäude soll insgesamt barrierearm gebaut werden. Die Bewohner sollen komplett in Einzelzimmern mit eigenen Bädern untergebracht werden. Die Zimmer werden zu Wohngruppen zusammengefasst, die jeweils einen gemeinsamen Küchenbereich vorweisen. Essen können die Bewohner aber auch im geplanten Restaurant sowie im Café im Erdgeschoss. Öffentlich ist das Restaurant nicht. Allerdings will das Haus einen offenen Mittagstisch für Senioren auch aus der Nachbarschaft anbieten. Fassade und Fenster bekommen einen besonderen Schallschutz – das Pflegeheim liegt zwischen Göttinger Chaussee und der neuen Bundesstraße 3.

„ Pflegeheim für alle“

Lindhorst baut und betreibt das Haus selbst. „Es wird ein Pflegeheim für alle“, betonte Dieter Prothe von der Lindhorst-Geschäftsleitung in der jüngsten Sitzung des Bezirksrats Ricklingen. Die Politiker wollten wissen, ob die Pflegeplätze für viele Menschen erschwinglich seien. Es werde kein „Luxuswohnen“ geben, kündigte Prothe an. Zudem seien auch Plätze für Menschen vorgesehen, die an Demenz erkrankt sind. Lindhorst will für die Versorgung der Bewohner rund 130 Voll- und Teilzeitstellen schaffen. „Wir machen alles mit eigenem Personal.“ Das umfasst Pflege, Küche und Hauswirtschaft sowie Dienstleistungen wie Friseur, die hauseigene Bibliothek und Freizeitbegleitungen.

Pläne für frühere Landwehrschänke

Zum Grundstück gehören auch die frühere Landwehrschänke und ein angrenzender Hallenbau. Aus diesem zog 2018 ein Trockenbauunternehmen aus, das nach Bemerode umzog. Der rote Ziegelbau des Restaurants steht schon länger leer. Zuletzt war darin eine American Bar untergebracht. „Wir denken dort über eine Bäckerei oder ein neues Café nach“, erläuterte Prothe dem Bezirksrat. Genaues will die Lindhorst-Gruppe aber erst noch planen. Zum eigentlichen Bauvorhaben der Seniorenresidenz gehören Gebäude und Hallenanbau nicht.

Oberricklinger Tradition erhalten

Mit einer Wiederbelebung des gastronomischen Angebots in der Landwehrschänke würden die Investoren ein Stück Oberricklinger Tradition am Standort erhalten. Der Ziegelbau aus dem Jahr 1896 ist eines von zwei Häusern mit dem Namen Landwehrschänke. Auf der gegenüberliegenden Seite an der Göttinger Chaussee stand bis 2015 ein anderes Gebäude, erbaut 1880. Dort residierte die Alte Landwehrschänke, später war das Haus Sitz von Fliesen-Trebing. Die Firma zog 2011 aus, das Haus wurde abgerissen. Heute spannt sich ein Stück der neuen B-3-Trasse als Brücke über das Grundstück.

Von Marcel Schwarzenberger