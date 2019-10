Hannover

Die obdachlose Erika H. aus Hannover darf mit ihrem Little Home nicht weiter auf einer öffentlichen Straße in Ricklingen stehen bleiben. Das Verwaltungsgericht Hannover hat einen entsprechenden Eilantrag der Frau am Mittwoch abgelehnt. Die Stadtverwaltung hatte der Obdachlosen nach langem Streit eine Räumung des Holzhauses für den kommenden Sonnabend angedroht. Die Verwaltung argumentiert, der Standort für das Little Home im öffentlichen Straßenraum sei rechtlich unzulässig.

Keine Sondernutzungserlaubnis

Dem folgte jetzt das hannoversche Verwaltungsgericht. Das Abstellen eines Mini-Hauses auf der Fahrbahn einer öffentlichen Straße zur dauerhaften Übernachtung bedürfe einer straßenrechtlichen Sondernutzungserlaubnis, befand es. Diese habe die Stadt nicht erteilt. Das Mini-Haus dürfte zudem nicht den Anforderungen an die öffentliche Sicherheit und Ordnung entsprechen, denn der fließende Verkehr bewege sich in nächster Nähe um das Mini-Haus der Bewohnerin herum, hieß es vonseiten der Richter. Auch die Frage nach der Beseitigung von Abfällen und Abwasser sei nicht geklärt.

Zunächst hatte die Hütte auf dem Privatgrundstück der Sankt-Augustinus-Kirchengemeinde gestanden. Die Gemeinde hatte das Little House aber von dem Grundstück räumen lassen, nachdem sich die Frau geweigert hatte, einen alternativen Stellplatz für die Hütte zu akzeptieren. In ihrem Eilantrag argumentierte Erika H., Dritte hätten ihr Haus von dem Privatgrundstück auf die Straße gesetzt. Das sei rechtlich aber unerheblich, hieß es in der Begründung der Kammer. Erika H. wolle nicht auf ein anderes Privatgrundstück umziehen, auf dem das Aufstellen des Little Homes erlaubt wäre, befand dagegen die Kammer. Sie habe sich diesen Standort also widerrechtlich zu eigen gemacht.

Richter: Obdachlose muss nicht unter freiem Himmel übernachten

Die wohnungslose Frau habe zuvor bereits zahlreiche Hilfsangebote der Landeshauptstadt und des Kölner Vereins Little Home abgelehnt, hieß es weiter. Infolge dieser Hilfsangebote sei sie auch nicht gezwungen, nunmehr unter freiem Himmel zu übernachten. Kosten für die Sicherstellung und Verwahrung des Little Homes werden der Frau aber nicht entstehen. Die Stadt habe zugesagt, dass sie dafür kein Geld von ihr verlangen werde.

Lesen Sie auch:

Erstes Minihaus für Obdachlose entsteht in Hannover.

Little Home: Obdachlose klagt gegen die Stadt Hannover

Von Jutta Rinas