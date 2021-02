Ricklingen

So schnell wird das Bürgeramt im Stadtteilzentrum Ricklingen nicht wieder öffnen. Bezirksbürgermeister Andreas Markurth forderte jüngst eine rasche Wiedereröffnung der Serviceeinrichtung; sie ist wegen der Pandemie seit März 2020 geschlossen. Die Einhaltung von Abstandsregeln, der Einbau von Hygieneschutzeinrichtungen wie Trennwände und andere Schutzmaßnahmen – all das ist aus Sicht der Stadtverwaltung unmöglich. Allerdings ruht während des Lockdowns keineswegs das komplette öffentliche Leben im Gebäudekomplex des Stadtteilzentrums. Es gibt viel Kultur zu genießen. Allerdings fast ausschließlich online.

Sachstand im Bürgeramt Ricklingen

Natürlich ist das Haus während des aktuellen Lockdowns weitgehend geschlossen; vermutlich wird es auch danach noch heftige Einschränkungen geben. Die gut 100 Gruppen, Vereine, Arbeitsgemeinschaften und sonstigen Angebote im Stadtteilzentrum ruhen mehrheitlich. Das Restaurant Rix darf nicht öffnen. Und das städtische Bürgeramt, ein wichtiger Anlaufpunkt im Haus, ist seit fast einem Jahr nicht erreichbar. Für Bezirksbürgermeister Markurth ist das ein unzumutbarer Zustand. Die Stadt zwinge die Menschen zu weiten Wegen an andere Standorte wie den Bürgerämtern am Aegidientorplatz oder dem Schützenplatz. Möglichst kurze Wege wären viel besser, kritisierte Markurth. Die Stadt müsse handeln – vor allem mit Blick darauf, dass die Bürgerämter am Aegi und am Schützenplatz zwischendurch wegen Corona-Fällen schließen mussten. All das führt zu langen Wartezeiten auf freie Termine und zu harter Kritik auch von Seiten der Ratsfraktionen.

Die Ricklinger Räume seien nicht für mehrere Sachbearbeiter inklusive Hygieneschutzmaßnahmen ausgelegt, sagt Stadtsprecher Udo Möller. Und eine Person allein könne die anfallenden Aufgaben kaum erfüllen. Für eine „angemessene Servicequalität sind mehrere Mitarbeitende erforderlich“. Zudem sei ein kleiner Standort wie Ricklingen anfälliger für krankheitsbedingte Schließungen als die größeren Bürgerämter.

Allerdings lassen sich einige Dienstleistungen online erledigen; etwa die Beantragung von Bewohnerparkausweisen und Meldebescheinigungen. Wer über einen Personalausweis mit integriertem und freigeschaltetem Chip verfügt (eID-Funktion) kann zudem ein Führungszeugnis oder eine Gewerbezentralregisterauskunft beantragen. Schriftlich sind möglich: Wohnungsabmeldung, Antrag auf Schwerbehindertenausweis, Halteverbot für Umzug sowie Führerscheinangelegenheiten.

Sachstand in der Stadtbibliothek Ricklingen

„Wir bieten einen Bestell- und Abholservice an“, berichtet Stadtteilbüchereileiterin Katja Hillemann. Bestellungen sind per E-Mail unter stadtbibliothek-ricklingen@hannover-stadt.de sowie montags, dienstags, donnerstags und freitags unter Telefon (0511) 16 84 30 79 in der Zeit von 11 bis 17 Uhr möglich. Sowohl Titel aus der Ricklinger Einrichtung als auch Medien aus anderen Stadtteilbüchereien werden gepackt und stehen beim vereinbarten Termin zur kontaktlosen Abholung bereit. „Wir stellen aber auch gern Überraschungspakete für Familien zusammen“, berichtet Hillemann. Der Abholservice werde gut angenommen; Termine gebe es im Viertelstundentakt.

Auch ein Spaziergang zur Bücherei lohnt sich. Sie präsentiert am Schaufenster der angrenzenden Gaststätte Rix immer neue Kindergeschichten mit großformatigen Bildern. „Sie sind ein Anlaufpunkt für Familienspaziergänge und ein Vorgeschmack auf gemeinsame Veranstaltungen, die nach dem Lockdown hoffentlich wieder stattfinden können“, sagt Hillemann. Und dann, wenn die Türen wieder öffnen, präsentiert sich die Bibliothek erstmals öffentlich mit einer neuen Innenausstattung. Im vorigen Herbst ließ die Stadt das Mobiliar erneuern. Für die Jugendlichen gibt es einen neuen Bereich mit eigener Sitzecke.

Neue Möbel und Sitzecken: Die Stadtteilbücherei in Ricklingen wurde jüngst umgebaut. So präsentiert sie sich aber erst im Zuge einer Neueröffnung nach dem Lockdown. Quelle: Stadt Hannover

Sachstand im Stadtteilzentrum

Für den Besucherverkehr, und damit auch für alle Vereine und Arbeitsgemeinschaften, ist das Stadtteilzentrum Ricklingen vorerst bis 28. Februar geschlossen. Aber auch das Team um die kommissarische Leiterin Franziska Thom machen einiges möglich. Im Foyer ist der Kunstkiosk von Montag bis Freitag, jeweils von 7 bis 15 Uhr, erreichbar. In Gläsern zum Mitnehmen gibt es kreative Ideen zur Freizeitgestaltung. An der Rezeption gibt es – ebenfalls kontaktlos – ein frisch publiziertes Postkartenset mit 15 Ricklinger Bildmotiven für 5 Euro zu kaufen. Die Bilder stammen von dem Lindener Künstler Timo Stoffregen. Er war der erste Künstler, der 2020 im neuen Kunstbauwagen „Mobi Rick“ arbeitete. Stoffregen zeichnete Ricklinger Orte wie den Deich, die Stammeschule oder die Kirche St. Augustinus und versah seine Bilder mit knuddeligen Dinosauriern.

Das Stadtteilzentrum kooperiert zudem mit Faust TV, einem Streamingangebot des Lindener Veranstaltungszentrums Faust über die Webseite www.kulturzentrum-faust.de. Darüber können auch Ricklinger Zuschauer am Sonnabend, 20. Februar, ein Onlinekonzert der hannoverschen Noam Bar Band abrufen. Auf seiner eigenen Webseite – abrufbar über die zentrale Adresse www.hannover.de – stellt das Ricklinger Stadtteilzentrum auch Videoanleitungen von Künstlern, Vereinen und Handwerkern aus dem eigenen Haus bereit. Darunter sind Filmclips mit Eltern-Kind-Yoga sowie Ideen aus den Bereichen Holzwerken, Hip-Hop und Bildende Kunst. Jugendliche können sich für einen digitalen Jugendraum anmelden und gemeinsam Onlinespiele, Kochworkshops, Tanzangebote oder Chaträume nutzen. Den Link dorthin gibt es per E-Mail-Anfrage via stadtteilzentrum-ricklingen@hannover-stadt.de.

