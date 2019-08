Hannover

In einer Wohnung in einem Mehrfamilienhauses an der Göttinger Chaussee in Hannover-Ricklingen ist am Mittwochmittag aus bislang unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen und hat erhebliche Schäden verursacht. Verletzt wurde zwar niemand. Nach Angaben der Feuerwehr ist die betroffene Wohnung einer 85-jährigen Mieterin jedoch vorübergehend nicht bewohnbar. Die Frau wird von den Behörden laut Polizei vorerst in einer Ersatzunterkunft einquartiert. Den Schaden im Schlafzimmer der Wohnung schätzt die Feuerwehr auf rund 30.000 Euro.

Anwohner retten sich ins Freie

Nach Angaben von Feuerwehrsprecher Rainer Kunze war die Seniorin beim Ausbruch des Feuers nicht in ihrer Wohnung. Etwa zehn weitere Bewohner des Mehrfamilienhauses hatten sich demnach noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr bereits ins Freie gerettet. Weil dichter Qualm aus der Wohnung im ersten Obergeschoss nach außen gedrungen war, hatten Anwohner gegen 13.15 Uhr über den Notruf die Rettungskräfte alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Löschtrupps sei beißender Brandrauch aus der Wohnung der 85-jährigen Frau ausgetreten, teilte die Feuerwehr mit. Einsatzkräfte brachen die Wohnungstür auf, um unter Atemschutz in den verrauchten Räume nach der Mieterin zu suchen. Diese hatte das Haus aber schon vor dem Ausbruch des Brandes verlassen. Das Feuer im Schlafzimmer wurde dann schnell gelöscht.

Für 85-jährige Mieterin wird Ersatzunterkunft benötigt

Obwohl die Wohnung wegen des Feuers sowie wegen Rückständen von Rauch und Ruß erheblich beschädigt und vorerst unbewohnbar ist, konnten laut Feuerwehrsprecher alle anderen Bewohner nach etwa einer Stunde in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Brandursache ist noch nicht bekannt und wird derzeit von Experten der Polizei untersucht.

