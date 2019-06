Aus der Stadt Altstadt Riesiger Kaugummiautomat wird vor Ballhof platziert Der Bezirksrat Mitte stimmt der Aufstellung eines riesigen Kaugummiautomaten für einen begrenzten Zeitraum einmütig zu. Für einen Euro darf man sich eine bunte Kugel plus Überraschung ziehen – und das gebrauchte Kaugummi in einer Galerie abgeben.

2015 stand das Kunstwerk „Kaugummiautomat“ vor der Bundeskunsthalle in Bonn. In etwas abgewandelter Form wird es in wenigen Wochen auch den Ballhofplatz von Hannover zieren – aber nur bis November. Quelle: privat