Mit der Aktion Vesperkirche will die evangelisch-lutherische Dietrich-Bonhoeffer-Kirche im Roderbruch Menschen zusammenbringen, die sonst vielleicht wenig miteinander zu tun haben. Bis Sonntag, 3. Oktober, bietet die Gemeinde am Roderbruchmarkt 18 unter dem Motto „Essen verbindet“ täglich ab 16.30 Uhr ein kostenloses warmes Abendessen an. „Die Vesperkirche ist ein einzigartiges Projekt, um verschiedene Menschen an einen Tisch zu bringen“, sagt Ann-Christin Kreuer, Pastorin der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde. „Wir wollen da sein, helfen, sichtbar sein und Gutes tun.“

Kultur auf dem Roderbruchmarkt

Parallel zum Abendessen gibt es auf dem Roderbruchmarkt unterschiedliche Aktionen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Der Bauwagen des Traktormobils der Gemeinde macht dort Station, es gibt eine Tauschbox sowie Konzerte und andere Auftritte von Künstlern. Tägliche kurze Impulse von Pastoren oder Politikern aus der Kommunalpolitik sollen Interessierte zum Nachdenken und Austauschen anregen. Landesbischof Ralf Meister etwa wird am Dienstag, 28. September, um 19 Uhr seinen Impuls vortragen.

Desimo tritt am 24. September auf

„Die Vesperkirche trifft mich mitten ins Herz und ist für mich ein Stück Hannover wie es Vielfalt lebt“, erklärt Ayda Kirci von der Band Shanaya, die am Donnerstag, 23. September, um 19.30 Uhr dort ein Konzert gibt. Die evangelische Fahrradwerkstatt vom Flüchtlingsnetzwerk repariert auf dem Roderbruchmarkt am Freitag, 24. September, ab 16.30 Uhr Fahrräder. Ab 19.30 Uhr wird Entertainer Desimo auftreten. Am Dienstag, 28. September, kommt das Zahnmobil von 10 bis 16.30 Uhr auf den Roderbruchmarkt. Am Freitag und Sonnabend, 1. und 2. Oktober, gibt es jeweils um 16.30 Uhr eine Graffitiaktion. Interessierte finden das komplette Programm der Vesperkirche auf www.dietrich-bonhoeffer-kirche-hannover.de.

Eine vorherige Anmeldung zu den Aktionen oder zum Abendessen ist nicht notwendig. Es gilt allerdings die 3-G-Regel.

