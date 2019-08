Hannover

Erneut hat die Medizinische Hochschule Hannover mit einem Wasserschaden zu kämpfen. Ein Mitarbeiter bemerkte den Rohrbruch am Freitag gegen 6 Uhr morgens, berichtet Sprecher Stefan Zorn am Mittwoch. Das Wasser sei aus der vierten Etage, in der das Rohr gebrochen war, durch die darunter liegenden Stockwerke gelaufen. Einen solch großen Wasserschaden habe es in der MHH noch nicht gegeben.

Obwohl das Wasser sofort abgestellt wurde, ist der Schaden immens. In dem Labor- und Lehrgebäude J06 im nordwestlichen Bereich des MHH-Geländes sind auch teure Präzisionsgeräte in den chemischen und biologischen Laboren betroffen. „Wenn alles wieder trocken ist, müssen wir überprüfen, ob die Geräte noch funktionieren“, sagt Zorn. Betroffen sind insgesamt rund 2500 Quadratmeter.

Teile der Decke haben sich gelöst

Das Wasser sammelte sich im Keller, dort stand es 30 Zentimeter hoch. Die MHH musste den nördlichen Teil des Gebäudes komplett sperren. Denn das Wasser hat dazu geführt, dass sich Deckenverkleidungen aus Gipskarton gelöst haben. Der südliche Teil des Gebäudes kann weiter betrieben werden.

Zorn betont, dass die Versorgung von Patienten durch den Wasserschaden nicht betroffen ist. Allerdings führe der Wasserrohrbruch in den Bereichen Forschung und Diagnostik zu Einschränkungen. Daher mussten Laborarbeiten innerhalb der MHH verlagert werden. Die Statik des Gebäudes ist davon nicht betroffen.

Labore ziehen um

Derzeit sind von der MHH beauftragte Unternehmen damit beschäftigt, den betroffenen Bereich zu trocknen. Außerdem werden offenbar Laboreinrichtungen in Umzugskartons in andere Bereiche des Gebäudes gebracht, um diese wieder nutzen zu können.

Zur Schadenshöhe wollte sich der MHH-Sprecher nicht äußern. Er sagte lediglich, dass es sich teilweise um sehr teure Laborgeräte handele, die in diesem Bereich des Gebäudes stehen. Nach HAZ-Informationen ist möglicherweise ein Millionenschaden entstanden. Der Schaden sei durch Versicherungen gedeckt, meinte Zorn. Unklar ist allerdings, wie lange die Regulierung in Anspruch nehme.

Wasserschaden auch im vergangenen Jahr

Bereits im vergangenen Jahr hatte es in der MHH einen Wasserschaden gegeben. Im Mai 2018 hatten Unbekannte in einer Herrentoilette die Abflüsse der Waschbecken verstopft und die Wasserhähne aufgedreht. Das Wasser war am Wochenende aus den Toiletten im ersten Stock bis in den Keller gelaufen. Der Schaden hatte bei rund 20.000 Euro gelegen.

Im Nordstadtkrankenhaus verhindert ein Wasserschaden seit Jahren die Inbetriebnahme eines neu gebauten Bettenhauses und Operationstrakts. Der im Jahr 2014 entstandene Schaden liegt bei rund 20 Millionen Euro. Es folgte ein jahrelanger Streit des Klinikums mit den Versicherungen. Derzeit wird das Gebäude saniert.

Von Mathias Klein