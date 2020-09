Hannover

Alle jammern über die Corona-Krise, im Einzelhandel sind die Umsätze geschrumpft, die ersten Geschäfte schließen. Rolf Eisenmenger aber macht einen Schritt nach vorne. Im nächsten Jahr wird sein Herrenmodegeschäft Lo&Go 25 Jahre alt. Das Firmenjubiläum wird er auf fast doppelt so großer Verkaufsfläche feiern – und in bester Lage. Das Lo&Go-Hauptgeschäft zieht an Hannovers feine Luisenstraße.

Rolf Eisenmengers Lo&Go eröffnet neu in der Luisenstraße

„Es gibt im Moment wenige Verrückte wie mich“, gesteht er ganz ehrlich. Der Umsatz seines Geschäfts an der Windmühlenstraße ist wegen der Corona-Krise um mehr als eine Million Euro zurückgegangen. Die Monate der Zwangsschließung und danach die Kaufzurückhaltung auch treuer Kunden haben ihn getroffen. Seinen ursprünglichen Plan aber, in Kürze das Geschäft an einen Nachfolger abzugeben, hat der 66-Jährige geändert.

„Mein Steuerberater ist zufrieden, meine Frau ist zufrieden“: Rolf Eisenmenger in seinem Geschäft. Quelle: Tim Schaarschmidt

An der Luisenstraße, zwischen Sörens und dem Fünfsternehotel Kastens Luisenhof, stehen zwei Geschäftsräume leer. Dort sind Sarar und René Lazard ausgezogen. Gemeinsam mit dem Hauseigentümer, der hannoverschen Getec von Karl Gerhold, lässt er die Verkaufsräume gerade zusammenlegen. Mauern werden eingerissen, Zugänge erweitert, am Ende entstehen auf zwei Etagen mit rückwärtigem Atrium gut 600 Quadratmeter Verkaufsfläche. Bisher hat Lo&Go 320 Quadratmeter.

Angefangen als Outletstore

Wer Lo&Go aus der Anfangszeit kennt, der kennt das Geschäft als Outletstore, in dem es Qualitätswaren aus der Vorsaison oder aus Überproduktion zu heruntergesetzten Preisen gab. Deutschlandweit hat Eisenmenger zu Hochzeiten 47 Läden betrieben, in Hamburg und Bremen und Braunschweig, auch in München und auf Sylt. Die Zeiten sind lange vorbei.

Wird umgebaut: Der neue Standort für Lo&Go in der Luisenstraße. Quelle: Tim Schaarschmidt

„Ich war der Erfinder des innerstädtischen Outletstores“, sagt Eisenmenger selbstbewusst, „aber irgendwann gab es an jeder Ecke so etwas.“ 2008 sattelte er um. Hannovers bekanntester Herrenausstatter Erdmann hatte geschlossen, und Eisenmenger entschloss sich, in die Lücke zu drängen. Hat er es bereut? „Mein Steuerberater ist zufrieden, meine Frau ist zufrieden“, sagt er verschmitzt: „Ich denke, der Schritt war richtig.“

Herrenanzug für 42.000 Euro

Bei ihm gibt es Herrenanzüge ab 299 Euro, im oberen Segment zwischen 499 und 699 Euro. Nach ganz oben ist der Preis natürlich nahezu unbegrenzt. „Ich habe einmal einen Anzug mit eingewebten Goldfäden verkauft, den ein sehr reicher Russe für seinen 50. Geburtstag haben wollte“, sagt Eisenmenger. Der Preis: 42.000 – nicht Rubel, sondern Euro.

So wird das neue Lo&Go-Geschäft in der Luisenstraße. Quelle: Oliver Vosshage

Mit seiner Frau Cornelia betreibt Eisenmenger ein eigenes Label, Roconi, eine Kombination aus beiden Vornamen. In Italien und Rumänien wird geschneidert, es gibt Maßkonfektionen und Maßanfertigungen. Ein Schwerpunkt von Lo&Go sind Bräutigammoden. Am neuen Standort, der im Oktober eröffnen soll, wird die Brautmode einen großen eigenen Bereich einnehmen.

Das Geschäft an der Windmühlenstraße wird zunächst weiterbetrieben, der Mietvertrag läuft noch gut ein Jahr. Dort will Eisenmenger zunächst wieder ein Outlet einrichten, wie früher. „Wir bestellen unsere Ware immer vier bis sechs Monate im Voraus, im letzten Herbst konnte niemand etwas von der Auswirkung der Pandemie erahnen“, sagt Eisenmenger. „Jetzt habe ich viel Herrenkleidung, die ich auch preiswerter abgeben kann.“ Anschließend will er dort – je nach Infektionslage – ein Outlet für Bräutigammode einrichten. „Ich hoffe, dass im Frühjahr Hochzeitsfeiern wieder einfacher möglich sind und es Nachfrage nach Artikeln gibt.“

Kreislauf schließt sich

Die Neueröffnung an der Luisenstraße ist für den Geschäftsmann wie ein sich schließender Kreislauf. „Ich habe vor 25 Jahren angefangen mit einem kleinen Laden in der Galerie Luise“, sagt Eisenmenger. Für seine beiden Geschäfte sucht er dringend zusätzliche motivierte Mitarbeiter. Und der Ruhestand? „Da denke ich im Moment nicht drüber nach“, sagt Eisenmenger. „Es macht mir zu viel Spaß.“ In drei Jahren vielleicht wolle er den Betrieb an einen Nachfolger übergeben. Jetzt aber wird erst mal in die Hände gespuckt.

Nicht genug Edelkunden in Hannover? Die Luisenstraße gilt als Hannovers feinste Einkaufsstraße. Dort residiert das einzige Fünfsternehotel der Stadt, Sörens, die Montblanc-Boutique, Bree, Bogner und neuerdings auch das Micks, betrieben vom Sohn der Möller-&-Möller-Familie, bieten dort hochwertige Waren feil. Zuletzt aber dünnt die Haut-Couture-Geschäftswelt spürbar aus. Die Galerie Luise kränkelt seit Jahren. Der Hermès-Store hat geschlossen, weil das Unternehmen nur noch in großen Metropolen verkaufen will. Sarar und René Lazard haben ihre Türen abgeschlossen. Zuletzt hat sich auch die Chopard-Boutique nach fast 20 Jahren aus der Luisenstraße verabschiedet. Es gab Gerüchte, dies hänge damit zusammen, dass Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) den Autoverkehr aus der Innenstadt verbannen will. Auf Nachfrage lacht Chopard-Chefmanager Andreas Nestele. „Davon habe ich gar nichts gewusst, das war aber nicht der Grund." Es sei eine rein wirtschaftliche Entscheidung gewesen. „In Hannover haben wir einen treuen Kundenstamm, aber er ist zu klein", bedauert Nestele. Als Familienunternehmen habe man sich die Entscheidung nicht einfach gemacht. In Hamburg, München und Frankfurt sei die Kaufkraft eben eine andere, sagt Nestele, sodass man sich auf die starken Standorte konzentriere. „Die letzten Jahre sind schwierig gewesen in Hannover." Veit Pagel, der Direktor des Grandhotels Mussmann am Kopfende der Luisenstraße und so etwas wie der Mentor und Motor der Luisenstraße, lässt die Erdgeschossetage umbauen. Statt kleiner Einzelgeschäfte darf dort Rossmann seine Verkaufsfläche erweitern, die ihren Eingang gegenüber dem Bahnhof hat. Eine Drogerie nutzt große Flächen in der Luxus-Einkaufsstraße? „Ich glaube, dass das sehr zeitgemäß ist", sagt Pagel. „Wenn die Menschen in der Luisenstraße gute Dinge kaufen, wollen sie auf dem Rückweg auch noch Alltagsgegenstände einkaufen." Pagel ist sicher, dass die Luisenstraße sich weiterhin als Hannovers Adresse für Hochwertiges hält, so wie auch die südliche Georg- sowie die Theaterstraße. Der Umzug des Herrenausstatters Lo&Go zum Oktober dürfte dazu ein Baustein sein.

Von Conrad von Meding