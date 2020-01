Hannover

Der Fahrer eines Motorrollers und eine Radlerin sind am Montagabend in der Innenstadt von Hannover zusammengestoßen. Der 66-Jährige wollte die junge Frau am Köbelinger Markt überholen, übersah dabei aber offenbar, dass diese nach links abbiegen wollte. Der Rollerfahrer kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Laut Polizei ereignete sich der Unfall gegen 18.30 Uhr, als beide auf der Marktstraße Richtung Karmarschstraße unterwegs waren. Als der Honda-Fahrer zum Überholen ansetzte, bog die 27-Jährige mit ihrem Trekkingrad im selben Moment in die Leinstraße ab. Durch die Kollision stürzten beide auf die Fahrbahn.

Notarzt behandelt Rollerfahrer

Während die junge Frau nur leichte Blessuren davon trug, erlitt der 66-Jährige schwere Verletzungen. Ein Notarzt musste sich um den Rollerfahrer kümmern, ehe der Mann ins Krankenhaus gebracht wurde. Der Schaden an beiden Unfallfahrzeugen wird seitens der Polizei auf 550 Euro geschätzt.

Von Peer Hellerling