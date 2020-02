Hannover

Ein Rollstuhlfahrer hat auf der Georgstraße in Hannover eine Radfahrerin zu Fall gebracht und ist dann weitergefahren, ohne sich um die leicht verletzte Frau zu kümmern. Die Polizei sucht nun Zeugen für den Unfall, der sich bereits am Mittwoch, 19. Februar, ereignet hat, und bittet um Hinweise zu dem flüchtigen Unfallverursacher. Gegen den Mann mit einem elektrischen Rollstuhl laufen Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Elektrischer Rollstuhl kreuzt Radweg

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Rollstuhlfahrer am vergangenen Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr im Bereich Steintor auf dem Geh- und Radweg der Georgstraße den Fahrweg einer 29-jährigen Radfahrerin gekreuzt. Laut Polizei fuhr der Mann mit seinem elektrischen Rollstuhl gegen das Klapprad. Die Frau stürzte und erlitt dabei leichte Verletzungen. Der Rollstuhlfahrer soll ihr nach dem Zusammenstoß noch gesagt haben, dass im Bereich der Unfallstelle das Radfahren nicht erlaubt sei. Anschließend sei er davongefahren, berichtet die Polizei.

Zeugenhinweise zu dem Vorfall nehmen die Ermittler unter Telefon (0511) 1092820 entgegen.

Von Ingo Rodriguez