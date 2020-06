Hannover

Schon faszinierend, was Körper können. Geraldine Philadelphia zum Beispiel kann ihren Körper extrem elegant durch rotierende Hula-Hoop-Reifen winden. Der flinke Jemile Martinez kann mit seinem fünf Fußbälle virtuos in der Luft halten. Die Bello Sisters stapeln ihre Körper kunstvoll übereinander. Und die Queens of Baroque lassen ihre so lässig von einem Kronleuchter baumeln, als könnten sie bei Belieben jederzeit abheben und eine Runde über den Schützenplatz fliegen.

Witzige Einlagen: Monsieur Momo ist mehr als ein Pausenfüller. Quelle: Christian Behrens

Es ist große Artistik, die das Roncalli-Team bei seinem Autokultur-Auftritt vor ein paar hundert Fahrzeugen präsentiert. Mit seiner eigenen Mischung aus poetischer Traumreise und spektakulärer Show ist Roncalli seit Jahrzehnten ein echter Publikumsmagnet, Tausende sehen die Shows bei den regelmäßigen Hannover-Gastspielen. Doch die erste Open-Air-Drive-in-Autokultur-Performance von Roncalli auf dem Schützenplatz ist nicht ausverkauft.

Körperkunst: Die Bello Sisters ernten Beifall mit Hupen und Blinken. Quelle: Christian Behrens

Eine temporeiche Gala

Dabei kann man hier viele alte Bekannte sehen, etwa den aus Hannover stammenden Beatbox-Entertainer Robert Wicke, der dem Publikum einen Grundkurs darin verpasst, wie man seine Lippen als Bass und Schlagzeug nutzt. Oder den witzigen Clown Monsieur Momo, der mit seinen kurzen Einlagen viel mehr ist als ein Pausenfüller. Ein Highlight ist die Selbstverbiegerin Lili-Paul Roncalli, bekannt auch aus der RTL-Show Let’s Dance, die sich mit dem großen Zeh so unangestrengt die Nase kratzen kann, dass auch abgebrühte Orthopäden vor Staunen die Ohren anlegen.

Lokalmatador: Der aus Hannover stammende Beatboxer Robert Wicke. Quelle: Christian Behrens

Die Show präsentiert großartige Artisten. Eine temporeiche und witzige Gala, ein Feuerwerk der Zirkuskunst. Doch der Wahrheit die Ehre: Atmosphärisch gibt es doch Unterschiede zwischen der illuminierten Glitzerkulisse eines Zirkuszelts und einem Parkplatz mit Kopfsteinpflaster. Man muss schon ein bisschen Fantasie mitbringen, um den eigenen VW Caddy gedanklich zum Logensitz umzudeuten. Artistik braucht jenes Wechselspiel zwischen Aktion und Applaus, das Hupen und Blinken nur bedingt ersetzen können. Und auch Stelzenläufer in Schmetterlingskostümen wirken zwischen Blechkarossen nur noch halb so bezaubernd.

