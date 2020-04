Hannover

Der Sport, so erzählte er es zumindest gern, rettete ihm das Leben. Als Straßenjunge im Linden der Nachkriegszeit hatte Edgar Heidorn viele Dummheiten im Kopf. Er klaute Kohlen und Kartoffeln, und er trank auch mal eine Flasche Schnaps aus, einfach so, weil die Erwachsenen das auch taten. Dann kam ein Vertreter des Lindener Rudervereins an die Albert-Schweitzer-Schule, die damals noch Fröbelschule hieß, und erzählte, dass man vom Rudern Kraft bekomme. „Das war das, was wir für den täglichen Überlebenskampf auf der Straße brauchen“, sagte Heidorn selbst später. So fand er zu jenem Sport, der ihn zu einer Legende machen sollte.

Jetzt ist „Ekke“ Heidorn im Alter von 79 Jahren gestorben. Nach Informationen der HAZ erlag er im Henriettenstift den Folgen einer Corona-Infektion.

Anzeige

Ausgezeichnet: Edgar Heidorn (r.) 1969 mit Walter Wülfing, dem langjährigen Präsidenten des Deutschen Ruderverbandes. Quelle: Ulrich zur Nieden

Weitere HAZ+ Artikel

„Beim Sport habe ich zum ersten Mal Leute gefunden, die sich um mich gekümmert haben. Ihnen habe ich es zu verdanken, dass aus mir ein halbwegs anständiger Kerl geworden ist“, sagte Heidorn oft. Sicher ist, dass sie ihm zu einer Karriere verhalfen, die ihresgleichen sucht: Gleich zweimal, 1962 und 1964, wurde er für den Club an der Ihme Deutscher Meister im Einer. Einen weiteren Meisterschaftstitel errang er zwei Jahre darauf im Vierer ohne Steuermann. Und er reiste zweimal zu den Olympischen Spielen: 1964 nach Tokio und 1968 nach Mexiko.

Ausgebüxt vorm Olympia-Finale

Legenden rankten sich um seine Olympia-Gastspiele. In Mexiko war er eigentlich als Ersatzmann dabei. Als ein Ruderer krank wurde, am Abend vor dem Finale, suchte der Trainer ihn – doch Heidorn war ausgebüxt. „Die Nacht vor dem Wettkampf habe ich nicht im Olympischen Dorf verbracht“, gab er später schmunzelnd zum besten. So brachte Heidorn, der wie besessen trainiert hatte, sich selbst um seinen großen Auftritt. Der Achter mit dem im Januar verstorbenen Horst Meyer siegte – ohne ihn. Eisern schwieg er darüber, was er an jenem Abend getrieben hatte. „Doch alle, die damals Gold holten, haben nicht eine solche Nacht erlebt wie ich“, erklärte er nur süffisant.

Edgar Heidorn bei der Rallye Tour d’Europe 1977. Quelle: Spoplvint

Seine Kraft hätte vielleicht noch für eine dritte Olympia-Teilnahme gereicht, doch das Geld war knapp. „Ich war so ein richtiger Currywurst-Athlet“, sagte er – für ausgewogene Ernährung hätte seine Barschaft selten gereicht, und es musste etwas in die Kasse kommen. Der gelernte KfZ-Mechaniker eröffnete eine Fahrschule. Den Kredit bezahlte er mit Taxifahren ab.

Illustre Karriere: Edgar Heidorn 1977 als Rallye-Fahrer. Quelle: NP, Neue Presse

Zu seinen Fahrschülern zählten Martin Argendorf, der Chef der Lindener Narren, ebenso wie zahlreiche 96-Profis. Tausende Jugendliche lernten bei ihm das Fahren. Heidorn hatte Erfolg, bald beschäftigte er mehrere Mitarbeiter – und alle unterhielt er mit seinen humorig dargebrachten Anekdoten. Er begann auch noch eine weitere Sportlerkarriere, als Rallye-Fahrer. Doch der Motorsport war teuer: „Da gehen die Tausender nur so durch, und irgendwann hat mir die Bank auf die Finger geklopft. Ich musste aufhören“, sagte er.

Martin Argendorf (l.) bestand den Führerschein bei Fahrlehrer Heidorn. Quelle: Rainer_Droese

Ein Lindener Original

In späteren Jahren wurde er Mitglied in einem Dutzend Sportvereinen, um diese zu fördern. Der Aufsteiger aus kleinen Verhältnissen wollte etwas zurückgeben. Mal lud Heidorn, der in einem Häuschen in Badenstedt lebte, Kinder aus der Bethlehem-Kirchengemeinde für eine Wochenendfreizeit ein, mal sponserte der passionierte Motorradfahrer der Albert-Schweitzer-Schule eine Bibliothek.

Passionierter Motorradfahrer: Edgar Heidorn hatte ein Faible für Harley Davidson. Quelle: RainerDroese

„Durch seine vielen sportlichen Erlebnisse und zahlreiche Anekdoten, die er humorvoll zum Besten geben konnte, gelang es ihm immer, Kontakt zur jüngeren Generation aufrecht zu erhalten“, sagt Robin Aden, Präsident des Deutschen Ruder-Clubs (DRC). „Er war eines der letzten Lindener Originale – und ein vorbildlicher Sportsmann.“ Bis zum Schluss blieb er ein passionierter Ruderer.

Eine traurige Beerdigung hatte Edgar Heidorn nicht gewollt. Bei seiner Beerdigung sollte es eine große Party mit Musik geben, so sagte er es noch vor wenigen Wochen im Kreis von Freunden. In Corona-Zeiten können Beisetzungen nur im kleinen Kreis stattfinden. Ganz anders, als er es sich gewünscht hätte.

Lesen Sie auch

Trauer um Hannovers Weltklasse-Ruderer Horst Meyer

Von Simon Benne