Hannover: Ruhiger Start der Ausgangssperre und nur ein lauter Protestzug

Hannover

Die erste Nacht der zweiten Ausgangssperre in der Region Hannover ist friedlich gestartet. Der Großteil der Menschen blieb am Sonnabend ab 22 Uhr zu Hause, nur vereinzelt waren Personen unterwegs. Auch die Polizei verzeichnete in den ersten Stunden keinerlei Zwischenfälle. Nur in der Nordstadt wurde es laut: Wie schon Ostern zogen erneut zahlreiche Demonstranten durch die Straßen, um gegen die aus ihrer Sicht unsinnige Corona-Maßnahme zu protestieren.

Kurz vor Mitternacht hieß es seitens der Polizei, während der ersten Stunden gab es keine Auffälligkeiten. Sogar der Funkverkehr sei sehr ruhig. Und tatsächlich: Der Kröpcke war um 23 Uhr nahezu verwaist, ebenso der Maschsee und die Dornröschenbrücke. Auch normalerweise bis spätabends geöffnete Supermärkte wie der Rewe an der Limmerstraße oder Kaufland am Hauptbahnhof schlossen vorzeitig. Die bundesweit vorgeschriebene Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr galt in der Region erstmals in der Nacht zu Sonntag. Zu den wenigen Ausnahmen zählen Joggen und Spazierengehen bis Mitternacht.

„Coronaschutz ja, Ausgangssperre nein“

Zur Galerie Von 22 bis 5 Uhr müssen die Menschen ab sofort zu Hause bleiben. In der Nacht zu Sonnabend galt in Hannover erstmals wieder eine Ausgangssperre.

Laut wurde es nur in der Nordstadt: Pünktlich zum Beginn der Ausgangssperre marschierten rund 100 Protestler von der Lutherkirche durch die Straßen. Da der Zug als Versammlung deklariert wurde, durften die Teilnehmer auch nach 22 Uhr draußen sein. „Coronaschutz ja, Ausgangssperre nein“ und „Der Lockdown muss auf der Arbeit sein, doch ihr schränkt und nur im Privaten ein“ waren nur zwei der lautstark skandierten Parolen. Traf der erste Protest Anfang April die Polizei noch unvorbereitet, begleitete sie ihn jetzt von Beginn an mit einem Großaufgebot.

Linden und Nordstadt: Tägliche Demos geplant

Die linke Szene forderte wie schon bei den ersten Anti-Ausgangssperren-Demos, dass das gesamte Leben für einige Wochen heruntergefahren wird. „Das ist keine Krisenbewältigung, bei der es vorrangig um die Arbeitskraft geht.“ Bis einschließlich Dienstag sind jeweils ab 22 Uhr weitere abendliche Proteste geplant. Diese starten Sonntag und Dienstag am Pfarrlandplatz (Linden-Nord) sowie am Montag an der Lutherkirche.

Von Peer Hellerling