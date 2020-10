Hannover: Rund 100 Menschen singen am Opernplatz beim Aktionstag gemeinsam gegen Rassismus

Hannover

Ein ganz normaler Abend vor dem Fernseher war schuld. Zufällig schaute Martin Rietsch an jenem Abend nämlich den Gerichtsfilm „Just Mercy“ des US-amerikanischen Regisseurs Destin Daniel Cretton, einen Film über den Anwalt und Bürgerrechtler Bryan Stevenson, der in den USA gegen Rassismus und für zu Unrecht zum Tode verurteilte kämpft. Martin Rietsch, auch bekannt als Rapper 2schneidig, war so berührt vom Engagement des Juristen, dass er dem Mann in den fernen USA, der 2020 immerhin mit dem Alternativen Nobelpreis geehrt wurde, schrieb, um ihn für ein Exponat der Foto-Wanderausstellung „Sei eine Stimme“ zu gewinnen.

US-Bürgerrechtler wird Teil der Ausstellung

Es kam tatsächlich eine Antwort zurück –und so konnte Rietzsch beim Aktionstag “Sei eine Stimme”- zum Tag der Deutschen Einheit auf dem Opernplatz tatsächlich ein Plakat präsentieren, das den 60-Jährigen Bürgerrechtler als Teil der Wander-Fotoausstellung „Sei eine Stimme“ zeigt.

Auch Belit Onay ist dabei

54 Exponate mit Persönlichkeiten, die ihre Stimme gegen Rassismus erheben, hat der Verein „Aktion Liebe Deinen Nächsten“, dem Rietsch vorsteht, seit 2016 gesammelt. Das Konzept: Ein großformatiges Foto, darunter ein markanter Satz zum Kampf gegen Ausgrenzung und Rassismus, auf der Rückseite des Plakats Informationen zum Teilnehmer. Ein Teil davon war am Sonnabend auf dem Opernplatz neben einer Bühne aufgebaut. Burak Bahar, war da beispielsweise zu sehen, Fussballtrainer der Hannover 96-Akademie mit dem Satz “Durch Fleiß und Fokus Veränderung bewirken“ oder Luan Krasniqi, der im ehemaligen Jugoslawien geborene deutsche Boxer mit dem Satz „In Gegnern Freunde finden“. Neuzugang Belit Onay, Oberbürgermeister Hannovers, hatte sich den Satz „Allen eine Stimme ausgesucht“. Aus zeitlichen Gründen konnte er dem Aktionstag nach Angaben der Veranstalter aber nicht beiwohnen.

Murat Salar: „Wir sollten auf Menschen zugehen

Diskussionen mit dem Soziologen Gunter Pilz, dem CDU-Ratsherr Jesse Jeng prägten den Aktionstag. Fussballer Burak Bahar, Cheftrainer der U15 Hannover 96, tauschte sich mit dem ehemaligen Fußballprofi Murat Salar (jetzt Trainer von Arminia Bielefeld) und Marko Kresic, früher unter anderem Assistenztrainer bei Hannover 96 jetzt beim VfL Wolfsburg tätig, auf der Bühne über Rassismus aus. Gerade Menschen mit ausländischer Herkunft, die in Deutschland geboren seien, sollten auf Menschen zugehen, mit ihnen reden, wenn sie andere diskriminierten forderte der in Hildesheim geborene deutsch-türkische Fußballer Murat Salar. Eine Sichtweise, die Zuhörerin Ela Sophie Armut, einer kurdischstämmigen Alevitin, die schon lange in Hannover lebt, sehr gut gefiel.

Wenige Chorsänger bei Abschlusskonzert

Zufällig war die 32-Jährige auf die Veranstaltung am Opernplatz gestoßen, wie viele an diesem Tag. Fasziniert verfolgte sie die Diskussion auf der Bühne. Um 19 Uhr gab es dann noch ein gemeinsames Singen unter dem Titel „3. Oktober Deutschland singt“, eine Aktion, die zeitgleich in vielen Städten Hannovers lief. Die Veranstalter hatten viele Chöre aus Hannover und der Region eingeladen mitzumachen, gekommen waren - offenbar wegen der Corona-Pandemie - nur vereinzelte Chorsänger. Das rief bei eingefleischten hannoverschen Chorsängern eher Enttäuschung hervor. „Eine sehr coole Idee, aber viel zu wenige Sänger und das, wo Hannover so viele Chöre hat“, sagte eine 71-jährige Chorsängerin, die sich samt Ehemann auf den Weg gemacht hatte. Dennoch: rund 100 Laien, Chorleute, Musiker und zufällig Vorbeigekommene sangen teilweise sogar zu Kerzenschein zum Abschluss des Aktionstages Lieder wie „Die Gedanken sind frei“ oder „Wind of Change“ ergriffen mit.

Von Jutta Rinas