Hannover

Bürgerämter dicht, vereinbarte Termine fallen aus – rund 1500 Mitarbeiter der Stadt Hannover haben sich nach Angaben der Verwaltung am Donnerstag am Warnstreik beteiligt. Die Gewerkschaft spricht von mehr als 2000 Streikenden. „Wir hoffen, dass die Arbeitgeber das Ausrufezeichen verstanden haben“, sagt Verdi-Verhandlungsführer Harald Memenga. Er setze darauf, dass Bewegung in die festgefahrenen Verhandlungen um einen Haustarifvertrag für die 11.000 Mitarbeiter der Stadt komme. „Die Stimmung wird nicht besser“, sagt Memenga.

Beschäftigte mit geringem Einkommen müssen auf Zulage verzichten

Der alte Haustarifvertrag ist bereits seit vielen Wochen ausgelaufen, und das bekommen die Mitarbeiter inzwischen zu spüren. Beschäftigte mit geringem Einkommen müssen auf die sogenannte Erschwerniszulage verzichten. Berufsgruppen wie Reinigungskräfte und Kanalarbeiter müssten durch den Wegfall der Zulage einen Gehaltsverlust von 250 bis 300 Euro monatlich hinnehmen, heißt es vonseiten der Gewerkschaft. Verdi hofft, dass die Zulage wieder in den Haustarifvertrag aufgenommen wird.

Soll das Sprengel-Museum ausgegliedert werden?

Entscheidender Knackpunkt der Verhandlungen bleibt das Thema Ausgliederungen. Dabei geht es nach Informationen der HAZ konkret darum, das Sprengel-Museum in eine gemeinnützige GmbH oder in eine Stiftung zu überführen. Unklar ist, wie das Land Niedersachsen, zur Hälfte Träger des Museums, eingebunden werden soll. Bei den Mitarbeitern kommt der Plan weniger gut an. „Hannover wirft seine eigenen Museen über Bord“, meint eine Beschäftigte des Sprengel-Museums, die anonym bleiben will. Als langjährige Mitarbeiterin fürchte sie um ihren Arbeitsplatz und den ihrer Kolleginnen und Kollegen.

Gewerkschaft befürchtet Privatisierung

Die Stadtspitze betont, dass im Falle von Ausgliederungen niemand den Verlust seines Arbeitsplatzes befürchten müsse. Indem Teile der Verwaltung eine andere Rechtsform bekommen, etwa als Eigenbetrieb wie das Hannover Congress Centrum geführt werden, will die Stadt mehr Flexibilität gewinnen, unter anderem beim Besetzen von Stellen. Die Gewerkschaft hält dagegen, dass Arbeitnehmervertreter außerhalb der Kernverwaltung deutlich weniger Einfluss haben. Auch argwöhnt die Gewerkschaft, dass am Ende doch noch einer Privatisierung Tür und Tor geöffnet werde.

Von Andreas Schinkel