Eine Beerdigung mit rund 200 Trauergästen hat am Mittwoch einen Polizeieinsatz auf dem Stadtfriedhof in Hannover-Stöcken ausgelöst. Die Teilnehmer der Beisetzung hielten sich aber an die geltenden Corona-Vorgaben: Bei religiösen Zeremonien gibt es keine Personenbegrenzung.