Hannover

Heino Wiese, ehemaliger SPD-Bundestags- und Europaabgeordneter aus Hannover, legt am Donnerstag sein Amt als russischer Honorarkonsul von Hannover nieder. „Ich werde heute als Honorarkonsul zurücktreten, weil den den aktuellen Schritt der russischen Regierung nicht mehr rechtfertigen kann“, teilte Wiese am Donnerstagmorgen mit. Nur wenige Stunden zuvor hatte Russland mit dem Angriff auf die Ukraine begonnen.

Heino Wiese tritt zurück

Der 1952 geborene Unternehmensberater Wiese war zuletzt immer wieder als Lobbyist Russlands kritisiert worden, unter anderem wegen seiner politischen Nähe und langjährigen Freundschaft zu Alt-Bundeskanzler Gerhard Schröder.

Noch am Mittwoch hatte er sich zum Ukraine-Konflikt und den bevorstehenden Sanktionen gegen Russland so geäußert: „Ich bin tieftraurig, dass es zu dieser Eskalation gekommen ist. Wir hatten mit jungen Duma-Abgeordneten, jungen Unternehmern wie Wissenschaftlern viele Brücken auch nach Niedersachsen gebaut. Wir wollten in diesem Jahr niedersächsisch-russische Städtepartnerschaften begründen. Im Bundestag sollte endlich die Visapflicht für Schüler und Schülerinnen sowie Studenten und Studentinnen abgeschafft werden. All das ist durch die Eskalation erst einmal sehr sehr schwierig geworden. Dazu werden nicht nur die Russen, sondern auch wir die Sanktionen alle schmerzhaft im Alltag spüren! Nicht, dass ich den Aufmarsch der russischen Armee rechtfertigen will, aber an der Abrüstung müssen sich beide Seiten beteiligen.“

Weiter im Deutsch-Russischen Forum

Nachdem Russland in der Nacht zu Donnerstag mit der Bombardierung und dem Einmarsch in die Ukraine begonnen hat, legt Wiese nun sein Amt nieder. In einer ersten Stellungnahme schreibt Wiese, dass er seine Arbeit für die deutsch-russische Freundschaft „im Deutsch-Russischen Forum fortsetzen“ werde.

Von Conrad von Meding