Hannover

Bereits an diesem Wochenende werden auf Hannovers Straßen die ersten Wahlplakate hängen – und die SPD gehört traditionell zu den Parteien, die sich gute Plätze an Laternenpfählen sichern. Was auf jenen Plakaten zu sehen ist, die für die Wahl des Regionspräsidenten werben, hat die SPD am Freitagmittag vorgestellt. Betont lässig im rosafarbenen T-Shirt gibt sich Kandidat Steffen Krach auf den Bildern. „Keine Krawatte, aber voller Energie“ lautet ein Slogan. „Steffen Krach müssen wir nicht mit Photoshop bearbeiten, der sieht wirklich so aus“, sagte SPD-Unterbezirkschefin Claudia Schüßler.

Präsentation der Plakatmotive als Wahlkampfevent

Die Präsentation der Plakatmotive mitten auf dem Kröpcke war schon Teil des Wahlkampfs. Eine Band spielte Songs, Schüßler hielt eine kurze Ansprache und Krach präsentierte seine zentralen Wahlversprechen: Das 365-Euro-Jahresticket für Busse und Bahnen, eine Ausbildungsplatzgarantie und den Fortbestand kommunaler Krankenhäuser. Die Versprechen finden sich auf den Plakaten wieder.

Verzicht auf Begriff „Regionspräsident“

Bemerkenswert ist, dass die SPD auf den Begriff „Regionspräsident“ in ihrer Plakatwerbung verzichtet. Mit dem Titel könne ohnehin kaum jemand etwas anfangen, sagt ein Genosse aus dem Wahlkampfteam. Wichtiger sei es, den Kandidaten bekannt zu machen.

Von Andreas Schinkel