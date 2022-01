Hannover

Ein freundlicher oder auch unfreundlicher Smiley zeigt dem Autofahrer an, ob er zu schnell unterwegs ist oder sich ans vorgeschriebene Tempolimit hält. Und manchmal ist es auch nur das aktuelle Tempo, das aufleuchtet. Mobile Geschwindigkeitsanzeigen sind nach Meinung der SPD-Fraktion im Stadtbezirksrat Bemerode-Kirchrode-Wülferode ein gutes Mittel, um auf eventuelle Tempoüberschreitungen aufmerksam zu machen, ohne gleich zur Kasse zu bitten.

„Es wäre daher hilfreich, wenn diese Geschwindigkeitsanzeigen regelmäßig an neuralgischen Punkten im Stadtbezirk zum Einsatz kommen und es hinterher eine Auswertung der gemessenen Geschwindigkeiten gibt, um daraus eventuelle weitere Maßnahmen ableiten zu können“, so die Fraktion in ihrer Anfrage an die Stadt Hannover.

Mobile Tempoanzeiger werden derzeit kaum eingesetzt

Solche mobilen Tempoanzeiger hat die Polizei im Stadtbezirk Bemerode-Kirchrode-Wülferode bislang eher sporadisch eingesetzt, in den vergangenen 24 Monaten kamen sie laut Stadt nur ein einziges Mal zum Einsatz – 2020 im Bünteweg, Höhe Tierärztliche Hochschule.

In diesem Jahr sind nach Mitteilungen der Stadt Hannover immerhin drei Messungen im Stadtbezirk geplant, jeweils im zweiten und dritten Quartal des Jahres: an der Wilhelmine-Witte-Straße, an der Brabeckstraße und an der Straße Hinter dem Holze.

Die wichtigsten HAZ-Nachrichten als Newsletter Sie interessieren sich für Hannover 96, für Nachrichten aus Hannover – oder nur aus Burgdorf? Ihren Newsletter HAZ kompakt können Sie sich ganz nach Ihren Interessen zusammenstellen. Jeden Tag gegen 17 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Digitale Tempoanzeige für die Mardalstraße gefordert

Einstimmig beschlossen hat der Stadtbezirksrat außerdem auf Antrag der SPD, dass nicht nur die verblasste Zahl 30 auf der Fahrbahndecke der Mardalstraße in Kirchrode zeitnah frisch gestrichen wird. Zusätzlich soll die Stadt Hannover noch ein Schild mit Tempo-30-Hinweis anbringen. Begründung: Der abschüssige Straßenverlauf der Mardalstraße verleite Autofahrer zu hohen Geschwindigkeiten, die deutlich über Tempo 30 liegen würden. Auch das zeitlich begrenzte Anbringen einer digitalen Tempoanzeige sei hier angebracht, fordert der Stadtbezirksrat.

Von Andreas Voigt