Hannover

Drei Wochen bleiben noch, dann wird es ernst. Dann könnte der Rat der Stadt einem Alt-Kanzler und ehemaligem SPD-Parteichef die Ehrenbürgerwürde aberkennen. Die hannoversche SPD hat das Verfahren gegen Gerhard Schröder per Dringlichkeitsantrag vor einigen Tagen eingeleitet, zusammen mit den Grünen, Koalitionspartner im Rat.

Die Stimmung unter den Genossen ist gedrückt, manche äußern vehemente Kritik und halten den Schritt für übereilt. Öffentlich Stellung beziehen will niemand, zu groß ist die Angst vor Beschimpfungen. Zugleich verteidigt SPD-Fraktionschef Lars Kelich das Vorgehen. „Das ist kein Schnellschuss, und leicht fällt es uns auch nicht“, betont er.

Überraschender Sinneswandel der Ratsfraktion

Manche Genossen überrascht vor allem der rasche Sinneswandel der Ratsfraktion. „Das kann man kaum jemandem erklären“, meint eine Genossin. Noch vor zwei Wochen hatte die SPD im Rat leidenschaftlich gegen die Forderung der CDU argumentiert, Schröder solle seine Ämter bei russischen Staatskonzernen niederlegen, ansonsten werde ihm die Ehrenbürgerschaft aberkannt. Die CDU stelle den Altkanzler in eine Linie mit Adolf Hitler, dem die Stadt ebenfalls die Ehrenbürgerschaft aberkannte, ereiferte sich SPD-Fraktionschef Kelich.

Ein paar Tage später legte die SPD zusammen mit den Grünen einen Dringlichkeitsantrag im vertraulich tagenden Verwaltungsausschuss vor. „Zum nächstmöglichen Zeitpunkt“ solle der Rat darüber entscheiden, Schröder die Ehrenbürgerschaft zu entziehen, hieß es in dem Papier. Schröder habe weder den russischen Angriffskrieg verurteilt, noch seine Distanz zum Staatspräsidenten Wladimir Putin zum Ausdruck gebracht, lautete die Begründung. Alle hoben die Finger, das Verfahren war eingeleitet.

Beschluss im Kuppelsaal: Der Rat tritt am Donnerstag, 31. März, zusammen und entscheidet über die Ehrenbürgerwürde für Schröder. Quelle: Tim Schaarschmidt

„Das ist unangemessen und unanständig“

Jetzt wird Kritik aus den eigenen Reihen laut. „Das ist unangemessen und unanständig“, sagt ein hochrangiger Genosse. Schröder sei ein großer Kanzler gewesen und habe viele Reformen angestrengt. „Das Bashing halte ich für überzogen“, sagt der SPD-Mann. Auch ein anderer Mandatsträger der Sozialdemokraten sieht das Vorgehen kritisch. „Schröder hat die Ehrenbürgerschaft für seine Lebensleistung bekommen, und die wird ihm jetzt leichtfertig abgesprochen“, sagt er. Parteimitglieder schaukelten sich hoch und überböten sich, den Altkanzler öffentlich zu diffamieren, das sei eigentlich „ein Skandal“. Klar sei aber auch, dass sich Schröder sehr viel deutlicher von seinem Duzfreund Putin distanzieren müsse, meint der Genosse.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Eine Gegenstimme beim fraktionsinternen Beschluss

Dem Vernehmen nach hat die SPD-Ratsfraktion intern mit einer Gegenstimme für den Antrag zur Aberkennung der Ehrenbürgerschaft votiert. „Nur wenige Fraktionsmitglieder haben sich zuvor an der Diskussion beteiligt“, berichtet ein Ratsherr. Und dann sei es alles ganz schnell gegangen, und der Beschluss stand. „Ich bin damit nicht glücklich“, sagt er. Dass die Grünen ebenfalls im Boot seien und auch Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) in den Chor der Schröder-Kritiker einstimme, verwundere nicht. „Der OB muss sich jetzt nicht die Finger schmutzig machen, das haben wir schon erledigt“, sagt er verbittert.

Kämpferisch: SPD-Ratsfraktionschef Lars Kelich verteidigt das Vorgehen, hofft aber auch auf eine Stellungnahme des Altkanzlers. Quelle: Frank Wilde

Jetzt ist der Zug bis zur entscheidenden Ratssitzung am 31. März kaum noch zu stoppen. „Ich fühle mich dabei nicht wohl“, meint ein anderes Mitglied der Ratsfraktion. Aber wie könne man Schröder dazu bringen, doch noch Stellung zu beziehen, fragt er sich.

Kelich hofft auf Stellungnahme des Altkanzlers

Fraktionschef Kelich verteidigt das Vorgehen und sieht keinen Widerspruch zur Ablehnung der CDU-Forderung vor zwei Wochen im Rat. „Die CDU hat aus parteitaktischem Kalkül gehandelt“, sagt Kelich. Man habe Schröder kurz nach der Ratssitzung Ende Februar ein Ultimatum gestellt und aufgefordert, seine Ämter für die russischen Staatskonzerne niederzulegen. Nichts sei passiert, und die schlimmen Nachrichten aus der Ukraine häuften sich. Bis zum 31. März habe Schröder noch Gelegenheit, Stellung zu beziehen, sagt Kelich – und man merkt ihm an, dass er auf ein Signal des Altkanzlers hofft. „Das würden wir auch berücksichtigen“, betont der Fraktionschef.

So richtig glaubt in der SPD aber niemand daran, dass Schröder sich noch vor der Ratssitzung bewegt. Um dem Altkanzler die Ehrenbürgerwürde abzusprechen, ist eine einfache Mehrheit im Rat nötig. Grüne und CDU werden ihre Hände heben, so viel dürfte klar sein. Und in der SPD, sagt Kelich, herrsche Fraktionszwang.