Im kommenden Schuljahr müssen viele Schülerinnen und Schüler in Hannover im Container lernen. Der SPD in Misburg-Anderten gefällt das gar nicht. „Für richtigen Unterricht werden richtige Schulräumlichkeiten benötigt“, kritisieren die Sozialdemokraten.

„Eklatante Fehlplanung“: SPD kritisiert Container-Lösungen an Schulen in Misburg und Anderten

Hannover - „Eklatante Fehlplanung“: SPD kritisiert Container-Lösungen an Schulen in Misburg und Anderten

Hannover - „Eklatante Fehlplanung“: SPD kritisiert Container-Lösungen an Schulen in Misburg und Anderten