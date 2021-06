Hannover

Am Wochenende war es wieder so weit: Tausende Menschen strömten in den Georgengarten, breiteten ihre Picknickdecken aus, trieben Sport und grillten in den Abendstunden. Das alles duldet die Stadt Hannover in der historischen Gartenanlage. Dennoch entstehen Probleme. Mülleimer quellen regelmäßig über, Essensreste locken Krähen, Ratten und Waschbären an. Zudem gibt es in der gesamten Parkanlage keine öffentliche Toilette. Die SPD will sich der Probleme jetzt annehmen.

„Insbesondere für Familien wäre es wünschenswert, ein WC vor Ort zu haben“, sagt SPD-Kulturpolitikerin Belgin Zaman. Für Kinder sei es schwierig, dringende Bedürfnisse lange aufzuschieben. Zudem schlägt Zaman vor, zumindest temporär größere Mülleimer aufzustellen, um der steigenden Flut von Abfällen Herr zu werden. „Am besten wäre es, wenn die Leute ihren Müll wieder mit nach Hause nehmen würden“, sagt sie. Ihren Vorschlag muss die SPD noch intern beraten und später mit den Bündnispartnern Grüne und FDP abstimmen.

Vorbild bei der Abfallentsorgung könnte die Stadt Kiel sein. Dort stellt der Abfallwirtschaftsbetrieb pünktlich zur Grillsaison zusätzliche orangefarbene Abfallbehälter auf, etwa im beliebten Schrevenpark.

Aufstellen von Toiletten ist eine Kostenfrage

In Hannover ist die Diskussion um öffentliche Toiletten und größere Mülleimer für den Georgengarten nicht neu. Prinzipiell sei es möglich, heißt es aus dem Rathaus, einen Toilettencontainer aufzustellen, etwa in der Jägerstraße. Das Ganze sei jedoch eine Kostenfrage, schließlich müsse das WC täglich gereinigt werden.

Das Aufstellen großer Abfalltonnen mit großen Öffnungen sei nicht unproblematisch, teilt die Verwaltung mit. Krähen, Ratten, Eichhörnchen und Waschbären würden auch dort von den Essensresten angelockt, wühlten in den Abfällen und verteilten sie auf der Grünfläche.

Größere Behälter am Maschsee

Im vergangenen Jahr hatte die Stadt 50 große Mülleimer mit einem Fassungsvermögen von 90 statt 40 Litern am Maschsee aufgestellt. Damals trafen sich wegen der Corona-Beschränkungen viel mehr Menschen im Freien als üblich. Im Auftrag der Herrenhäuser Gärten waren im Georgengarten Mitarbeiter unterwegs, die die Bürger zur Mitnahme des Abfalls aufforderten und mehrsprachige Infobroschüren verteilten.

Von Andreas Schinkel