Dass sich der Bezirksrat Bothfeld-Vahrenheide mehr Sporthallenkapazität im Stadtbezirk – vor allem im Sahlkamp und in Bothfeld – wünscht, brachte er deutlich zum Ausdruck. Schon in der vergangenen Sitzung hatte das Gremium nach einem SPD-Antrag beschlossen, eine Sporthalle im Neubaugebiet Freiherr-von-Fritsch-Kaserne errichten zu lassen. In der jüngsten Sitzung wurde zudem mit 13 Jastimmen und sechs Enthaltungen seitens der CDU-Fraktion der Antrag zum Neubau oder zur Vergrößerung der Sporthalle IGS Bothfeld beschlossen. Ob aber wirklich beide Sporthallen gebaut beziehungsweise erneuert werden, ist unklar.

Aus einer Anfrage der CDU-Fraktion an die Verwaltung geht hervor, dass die zuständige Fachverwaltung den Bau einer Sporthalle auf dem Neubaugebiet Freiherr-von-Fritsch-Kaserne prüft. Allerdings stehe laut Stadtplaner Uwe Holland eine Entscheidung noch aus. Derzeit befindet sich der Bebauungsplan für das Neubaugebiet noch in der Bearbeitungsphase. Daher könne der zeitliche Mehraufwand für die Planung einer eine Sporthalle momentan noch nicht exakt beziffert werden. „Es kann aber davon ausgegangen werden, dass einzelne Bearbeitungsschritte wiederholt werden müssen, was einen Zeitmehrbedarf bedeutet“, erklärte Holland.

Stadt muss Fläche erst kaufen

Auch die Finanzierung des Projektes sei noch nicht klar: Es müssten erst Grundstücksankauf und Bau der Sporthalle durch die Stadt finanziell gesichert sein, bevor eine entsprechende Fläche in den Bebauungsplan aufgenommen wird, berichtete der Stadtplaner weiter. „Das könnte aber doch frühestens zum Doppelhaushalt 2020/21 geschehen“, schlussfolgerte Fraktionsvorsitzende Jutta Barth ( CDU). Wie Bezirksratsbetreuer Dietmar Krebs erklärte, gebe es aber auch theoretisch die Möglichkeit, dass die Stadt noch zu einem früheren Zeitpunkt darüber entscheidet. Für den Bau einer kleinen Einfeldhalle ohne Zuschauerplätze müsste laut Schätzungen von Holland mit dem Verlust von rund acht Einfamilienhäusern oder rund 30 Wohnungen gerechnet werden. Oder aber es würden Parkplätze beziehungsweise Grünflächen auf rund 3000 Quadratmetern wegfallen.

Fehler im CDU Antrag

Die CDU-Fraktion hatte in der letzten Sitzung des Gremiums den Antrag eingebracht, die vorhandene Sporthalle der IGS Bothfeld entweder zu sanieren und baulich um mindestens ein weiteres Spielfeld zu erweitern oder durch eine Dreifeldhalle zu ersetzen. Die SPD hatte diesen Vorschlag geprüft und Mängel festgestellt. „Sie wollen eine Dreifeldhalle ausbauen, obwohl eine Dreifeldhalle besteht“, sagte Claudia Heinrich ( SPD). Außerdem kritisierte die Fraktionsvorsitzende, dass der Antrag ohne Abstimmung der IGS und der Vereine vorgelegt wurde. Dabei warf sie der CDU-Fraktion auch vor, dass der Antrag nur ein Ausgleich sein sollte, weil diese die Sporthalle in der Gartenstadt Nord abgelehnt hatte. Zur jüngsten Sitzung des Gremiums fiel der CDU ihr Fehler auf – jetzt forderte sie eine Vierfeldhalle für die IGS. „Ja, es war ein Fehler“, gab Fraktionsvorsitzende Barth ( CDU) zu.

IGS braucht größere Sporthalle

Wie Claudia Göttler, in Vertretung für Martina Raab vom Stadtbezirksmanagement, nach SPD-Anfrage mitteilte, reicht die bestehende Sporthalle der IGS Bothfeld wegen der Erweiterung der Schule nicht aus. Ab Sommer 2020 soll die IGS auch eine Oberstufe (Klasse 11 bis 13) beherbergen. „Hierfür werden vier Hallenflächen mit je 405 Quadratmetern benötigt“, so Göttler. Trotzdem wollte die SPD-Fraktion dem Antrag auf Vergrößerung zur Vierfeldhalle oder Neubau an der IGS Bothfeld erst nicht zustimmen. „Natürlich wollen auch wir mehr Sporthallenkapazität“, sagt Claudia Heinrich ( SPD). Allerdings sei nicht ausreichend geklärt, ob die Sporthalle der IGS nahtlos genutzt werden könne. „Gerade für die Schulen und den TuS Bothfeld wäre eine Nutzungsunterbrechung verheerend“, ergänzte sie. Daher werde sie dem Antrag nicht zustimmen.

Einzelvertreter Wolfgang Butz ( FDP) wünschte sich beim Thema Sporthallenkapazität mehr Zusammenhalt. „Springen Sie doch mal über Ihren Schatten“, appellierte er an Heinrich. „Wir wollen doch alle mehr Hallenkapazität.“ Auch die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen war am Anfang skeptisch. „Letztendlich finden wir es gut, dass der Antrag so gestellt wurde“, meint der Fraktionsvorsitzende Christopher Steiner.

TuS Bothfeld äußert in Sitzung Bedenken

Zu diesem Thema waren auch rund zehn Vereinsmitglieder des TuS Bothfeld in die Sitzung gekommen und äußerten ihre Bedenken. Bernd Herzig, Abteilungsleiter der Handballsparte, erzählte, dass der Verein schon jetzt aufgrund der begrenzten Hallenkapazitäten einen Aufnahmestopp für Handball beschließen musste. „Wir bekommen keine zusätzlichen Zeiten und spielen jetzt schon an Heimspieltagen nicht mehr in unserer Halle“, erklärte er dem Gremium. Der TuS Bothfeld müsse auf drei Hallen im Stadtbereich ausweichen. „Wir brauchen möglichst viele Kapazitäten auf jeden Fall, aber nahtlos“, forderte er. „Es wird eine Katastrophe, wenn die Leute aus den Neubaugebieten dazustoßen, weil wir jetzt schon einen Aufnahmestopp haben.“

Übergang soll nahtlos sein

IGS-Schulleiter Rainer Kamphues war ebenfalls in die Sitzung gekommen und versuchte, die Angst einer Stilllegung zu mindern. „Sport ist ein Pflichtfach und muss stattfinden“, erklärte er. Die Halle könne nie einfach stillgelegt werden. Die CDU-Fraktion wollte ihren Antrag allerdings nicht ändern und hinzufügen, dass ein nahtloser Übergang zwingend erforderlich sei. „Der Antrag ist so mit der Ratsfraktion abgestimmt“, verteidigte Jutta Barth ( CDU). Nach einer dreiminütigen Sitzungspause auf Wunsch der SPD brachte diese den Antrag ein, die vorhandene Sporthalle der IGS Bothfeld entweder zu sanieren und baulich um mindestens ein weiteres Spielfeld zu erweitern oder durch eine Vierfeldhalle zu ersetzen. Dabei müsse zwingend erst die neue Sporthalle betriebsbereit sein, bevor die bestehende außer Betrieb genommen werden darf, betonte die Fraktion. Dieser Antrag wurde schlussendlich angenommen.

Kommentar: Zweifel an der Hallen-Rechnung Es klingt ja gut. Laut der Stadtverwaltung ist der Bedarf an Sporthallenkapazitäten im Stadtbezirk Bothfeld-Vahrenheide zu 120 Prozent gedeckt. Sogar ausgehend von einer für 2025 prognostizierten Bevölkerungszahl seien ausreichend Flächen zur Verfügung. Doch Sportvereine und Lokalpolitiker hegen Zweifel an dieser Rechnung. Im Juni brachte der Bezirksrat einen Antrag auf den Weg, eine neue Sporthalle in das Neubaugebiet Freiherr-von-Fritsch zu integrieren. Der gemeinsame Vorstoß von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Bezirksratsherr Wolfgang Butz ( FDP) wird zur Zeit geprüft. Auf das Ergebnis darf man gespannt sein. Denn die Vereine reklamieren immer wieder fehlende Hallenzeiten. Die Handballsparte beim TuS Bothfeld nimmt sogar wegen fehlender Hallenkapazität zurzeit keine Mitglieder mehr auf. Und die Bevölkerung wächst – auch durch die Neubaugebiete Herzkamp und Gartenstadt Nord. Es scheint, als würde die Rechnung der Stadt nicht ganz aufgehen.

