Auf Höhe des Spessartweges an der General-Wever-Straße im Sahlkamp befinden sich die zwei Bushaltestellen der Linien 122 und 125, die täglich zahlreiche Fahrgäste – darunter auch viele Schüler – transportieren. Doch eben diese Kinder sind laut Stadt in Gefahr: Regelmäßig würden die haltenden Busse durch Autos mit „augenscheinlich zu hoher Geschwindigkeit überholt“. Daher möchte die Stadt Hannover nun auf der General-Wever-Straße zwischen Hausnummer 68 und dem Spessartweg eine Fußgängerinsel errichten.

Ein weiterer Aspekt: Der Spessartweg führt direkt zum neu gebauten Stadtteilpark, er ist also besonders für Kinder und Jugendliche eine wichtige Verbindung. „Durch die Errichtung der Mittelinsel auf Höhe des Spessartwegs wird die Verkehrssicherheit für alle am Verkehr teilnehmende verbessert sowie die städtebauliche Qualität der Straße und der Umgebung gesteigert“, heißt es in einem entsprechenden Antrag der Verwaltung. Der Bezirksrat Bothfeld-Vahrenheide sieht das ähnlich: Er hat dem Antrag in seiner jüngsten Sitzung zugestimmt.

Weder Zebrastreifen noch Ampel möglich

Ab Frühjahr 2021 sollen nun die Umbauarbeiten beginnen, die Kosten werden auf 139.000 Euro geschätzt. Der Umbau umfasst sowohl die Straße als auch die beiden Nebenanlagen in einer Strecke von rund 33 Metern. Für den Bau der Fußgängerinsel wird ein Parkplatz auf der Ostseite wegfallen. Das Vorhaben sei auch mit der Üstra abgesprochen, es werde keine Probleme bei der Buseinfahrt und -ausfahrt an den Haltestellen geben, teilte ein Mitarbeiter des Fachbereichs Tiefbau mit.

Kinder und Jugendliche sollen sicher über die General-Wever-Straße in den Stadtteilpark Schwarzwaldstraße gelangen. Quelle: Moritz Frankenberg

„Uns ist die Verkehrssicherheit gerade für Kinder ein wichtiges Anliegen“, erklärte Claudia Heinrich, Vorsitzende der SPD-Fraktion im Bezirksrat. Trotzdem bemängelte sie, dass durch die haltenden Busse eine Sichtbehinderung und durch überholende Autos eine Gefahr für die kreuzenden Kinder bestehen bleibe. Eine bauliche Lösung sei in diesem Fall jedoch nicht möglich, teilte ein Mitarbeiter der Stadt mit. Er betonte auf Nachfrage der FDP aber, dass eine Initiative zu Tempo 30 aus dem Bezirksrat helfen würde.

Tempo 30 soll kommen

Der Bezirksrat reagierte umgehend und sprach sich noch in seiner jüngsten Sitzung für die Prüfung einer Tempo-30-Zone in diesem Bereich aus. Zusätzlich forderte das Gremium die Verlängerung der geplanten durchgezogenen Linien, die Anbringung einer Blinklichtanlage und das Aufstellen von „Achtung Kinder“-Schildern.

