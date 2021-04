Hannover

Ausgleich statt Spaltung – dieses Motto hat Hajo Arnds in seiner Zeit als Leiter des Stadtteiltreffs Sahlkamp stets begleitet. „Es gab damals keine Vorgaben, was ich in der Stadtteilkultur machen sollte“, erinnert sich Arnds an die Anfänge nach der Gründung im Dezember 1998. Also legte er einfach los, auf eigene Faust – und fand nach vier bis fünf Jahren ein Programm, dass die unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen im Sahlkamp bis heute miteinander verbindet.

Mittlerweile haben es Arnds und seine Mitarbeiter geschafft, dass „das Haus von allen Bewohnern im Sahlkamp akzeptiert“ wird. Nun, nach 22 Jahren, hört Arnds als Leiter des Stadtteiltreffs auf und wechselt ab dem 16. April in die passive Altersteilzeit.

„Ich wollte etwas Handfestes machen“

Der 63-Jährige kann sich noch gut daran erinnern, wie er im Juni 1983 das erste Mal in den Stadtteil Sahlkamp kam. Als Bezirkssozialarbeiter war er zuständig für die General-Wever-Straße, einige Wege im Kiefernpfad, für Meierwiesen und den Tollenbrink. „Besonders der Kiefernpfad war reizvoll“, sagt Arnds. Er wollte schon damals mit den Menschen arbeiten. Die Menschen im Kiefernpfad waren obdachlos und damals, so erzählt Arnds, in sehr schlechten Verhältnissen untergebracht.

Bezirksbürgermeister Harry Grunenberg (SPD) ehrt Arnds in der Sitzung des Bezirksrat Bothfeld-Vahrenheide. Quelle: Laura Ebeling

Mit zwei Kolleginnen eröffnete er 1989 im Kiefernpfad eine Außenstelle und bot neben Einzelhilfe auch Gruppenarbeit und „gemeinwesenorientierte Angebote“ an. Das schien den Bewohnern vor Ort zu gefallen, sie fingen an, für eine grundlegende Sanierung der Wohnungen zu kämpfen. Arnds wurde ihr „unabhängiger Bewohneranwalt“ für sieben Jahre. Von Februar 1991 bis zum Sanierungsende im Jahr 1998 setzte er sich für das Viertel ein. Denn genau aus diesem Grund wurde Arnds Sozialarbeiter: „Diese Ungerechtigkeit in der Welt kann ich nicht so stehen lassen“, dachte sich der Junge vom Land einst und fing an, etwas Soziales zu studieren.

Lesen Sie auch: Soziale Einrichtungen in Geldnöten – Wer hilft den Helfern?

Nachdem die Förderungen für die Außenstelle Kiefernpfad durch die Stadt Hannover und das Land Niedersachsen ausliefen, brauchte er einen neuen Job. Da traf es sich gut, dass der Stadtteiltreff gerade fertig gebaut war – und das mitten im Kiez, wie Arnds sagt. Die Menschen im Märchenviertel zum Beispiel hätten zu der Zeit keinen Bezug zum Stadtteil Sahlkamp gehabt. „Mir ging es darum, Identifikation mit dem Stadtteil zu entwickeln.“ Dabei hätten die Märchenfeste 2008, 2011, 2014 und 2017 einen guten Beitrag geleistet. Es war aber auch ein irrer Aufwand, sagt Arnds. „Wir haben es geschafft, morgens eine ganz andere Gruppe in den Stadtteiltreff zu locken als abends“, erzählt er stolz.

Hajo Arnds, Leiter des Stadtteiltreffs Sahlkamp, mit dem damaligen Oberbürgermeister Stephan Weil bei der Pressekonferenz zu den antisemitischen Übergriffen im Sahlkamp im Jahr 2010. Quelle: Frank Wilde (Archiv)

Doch es gab nicht nur Höhepunkte. Im Jahr 2010 etwa warfen Kinder beim Internationalen Tag auf dem Sahlkampmarkt Steine auf die Bühne, während eine jüdische Tanzgruppe auftrat. Als Organisator unterbrach Arnds die Vorführung, anschließend musste er sich für den antisemitischen Übergriff rechtfertigen. Dazu wurde er zu einer Pressekonferenz ins Rathaus gerufen, mit dem damaligen Oberbürgermeister der Stadt Hannover, Stephan Weil (SPD). „Seitdem kam Stephan Weil immer mal wieder vorbei“, sagt Arnds.

Lobende Worte von Weil zum Abschied

Auch zu seinem jetzigen Abschied besuchte Weil, der inzwischen Ministerpräsent des Landes ist, den Stadtteiltreff. „Er ist eine Institution und aus dem Stadtteil nicht mehr wegzudenken. Ich möchte mich ganz herzlich bei ihm bedanken für die großartige Arbeit, die er in den vergangenen 22 Jahren geleistet hat“, sagte Weil. Auch der Bezirksbürgermeister von Bothfeld-Vahrenheide, Harry Grunenberg (SPD), bedankte sich in der jüngsten Sitzung des Gremiums bei Arnds. „Eine Ära geht zu Ende“, sagte er.

In seiner freien Zeit möchte sich der 63-jährige Hajo Arnds in einem Kulturverein in seinem Wohnort engagieren und auf dem Steinhuder Meer segeln. Quelle: Laura Ebeling

Und was macht Arnds nun? Für den zweifachen Großvater ist die Kulturarbeit auch in seiner Altersteilzeit noch nicht vorbei. Er möchte sich in Blumenau, wo er lebt, dafür engagieren, dass es regelmäßige Kulturangebote gibt. Der Verein Kultur-Raum und Gemeinschaft (KRuG) ist bereits gegründet und hat 19 Mitglieder. Zudem möchte er sein Holzboot wieder für Segeltouren auf dem Steinhuder Meer flott machen.

Abschiedsfeier muss coronabedingt ausfallen

Natürlich hätte er seiner Nachfolgerin Susanne Konietzny, die sich derzeit um die Belange der Frauen im Stadtteil kümmert und für die Gemeinwesenarbeit zuständig ist, den Stadtteiltreff im laufenden Betrieb übergeben. Vor allem aber bedauert Hajo Arnds, dass er keine Abschiedsparty mit den Menschen im Sahlkamp feiern kann. „Aufgrund von Corona ist alles schon ein sehr langes Vermissen“, findet er. Andererseits fällt der Abschied so ja vielleicht ein bisschen leichter.

Von Laura Ebeling