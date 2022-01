Hannover

Nach dem Brand in einem Einfamilienhaus im hannoverschen Stadtteil Sahlkamp ist die Ursache für das Feuer weiter unklar. „Aufgrund des hohen Zerstörungsgrades des Einfamilienhauses können keine Angaben zur Brandursache gemacht werden“, teilte Polizeisprecherin Natalia Shapovalova am Donnerstag mit. Den Schaden an dem Haus bezifferte die Polizei auf 300.000 Euro.

Bei dem Feuer wurde der 45 Jahre alte Eigentümer schwer verletzt. Er erlitt Brandverletzungen zweiten Grades am Kopf und an den Beinen sowie eine Rauchgasvergiftung. Der Mann wird derzeit in einem Krankenhaus behandelt.

Polizistin ist zufällig vor Ort

Laut Polizeiangaben war das Feuer ausgebrochen, als sich der 45-Jährige mit einer Nachbarin im Garten unterhalten hatte. Der Mann habe ein Knistern gehört und sei dann reingelaufen, sagte die Polizeisprecherin. Er habe dann versucht, das Feuer zu löschen. Eine Polizeibeamtin, die in ihrer Freizeit zufällig vorbei kam, konnte ihn davon abhalten.

Unbewohnbar: Das Feuer erstreckte sich über das gesamte Einfamilienhaus im Sahlkamp. Quelle: Bernd Günther/imago

„Er wollte mit der Gießkanne in der Hand wieder ins Haus hineinrennen“, erklärte Shapovalova. Da schlugen die Flammen schon aus dem Windfang des Einfamilienhauses. Angesichts der bereits erlittenen schweren Verletzungen hätte der 45-Jährige die Brandbekämpfung wohl kaum überlebt.

43 Einsatzkräfte der Feuerwehr im Einsatz

Die 43 Einsatzkräfte der Feuerwehr Hannover und der Freiwilligen Feuerwehr Vinnhorst hatten das Feuer nach einer Stunde unter Kontrolle. Vom Eingangsbereich hatten sich die Flammen bis unter das Dach durch das Haus gezogen, erklärte Feuerwehrsprecherin Charlotte Schwarz. Das Haus ist jetzt unbewohnbar.

Für die Löscharbeiten und den Rettungseinsatz mussten der Heidelbeerweg/Ecke Kugelfangtrift sowie Teile der Straße Hägewiesen und Ada-Lessing-Straße gesperrt werden.

