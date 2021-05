Hannover

Die Hebbelstraße soll von der Ecke Sahlkamp bis zur Mittellandkanalbrücke runderneuert werden – so hat es die Ratsversammlung bereits im Haushalt 2019/2020 festgelegt. Wie die Verwaltung der Stadt Hannover jetzt jedoch auf Anfrage der SPD-Fraktion im Bezirksrat Bothfeld-Vahrenheide mitgeteilt hat, wird die Umgestaltung der Straße erst im zweiten Quartal 2023 beginnen.

Momentan befinde sich das Projekt in der Vorentwurfsphase. „Über den Zeitpunkt der Fertigstellung kann derzeit keine verbindliche Aussage getroffen werden“, erklärte die Verwaltung in der jüngsten Sitzung des Gremiums.

Autos fahren auf Fußweg

Eine sogenannte Querschnittsveränderung der Straße sei nach Meinung der SPD-Bezirksratsfraktion erforderlich, weil in der Hebbelstraße mit dem Rad in beide Richtungen gefahren werden darf – derzeit allerdings nur auf einem „provisorisch unbefestigten Rad- und Fußweg“.

Doch das sei nicht das einzige Problem der aktuellen Straßenführung. Wenn die Ampel vor der Straße Sahlkamp auf Rot schalte, staue sich der Verkehr und würde, aufgrund von Warnbaken, sehr dicht zur Sahlkamphalle stehen. „Dadurch kommen die in die entgegengesetzte Richtung fahrenden Fahrzeuge in große Schwierigkeiten und weichen auf den danebenliegenden provisorischen Fuß- und Radweg aus“, schildert die SPD in ihrer Anfrage. Dieser Regelbruch sei mit der jetzigen Aufteilung der Straße auch nicht zu verhindern.

Separater Geh- und Radweg geplant

Laut Stadt Hannover sind die erforderlichen Mittel zur Umgestaltung und Erneuerung der Hebbelstraße berücksichtigt und stehen ab dem Jahr 2023 zur Verfügung. „Das Projekt ist in der Prioritätenliste der Baumaßnahmen eingetragen und findet dort seine Berücksichtigung“, heißt es weiter.

Die Verwaltung werde auch versuchen, auf der gesamten Länge zwischen Sahlkamp und Mittellandkanal einen separaten Gehweg und Radweg zu ermöglichen. Dafür müssten aber noch Flächen am Straßenrand gekauft werden.

Von Laura Ebeling