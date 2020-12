Hannover

Seit Jahren befinden sich die Dächer der AWO-Kindertagesstätte Elmstraße im Sahlkamp in schlechtem Zustand – doch das soll sich nun ändern: Die Stadt Hannover will das Flachdach und die drei kleinen Pultdachaufbauten im Jahr 2021 für insgesamt 460.000 Euro sanieren. Der Bezirksrat Bothfeld-Vahrenheide hat dem Antrag in seiner jüngsten Sitzung zugestimmt.

Wie die Stadt mitteilt, wurde im Laufe der Jahre mehrfach die Abdichtung des Flachdaches repariert. Mittlerweile würden aber auch die Dachränder erhebliche Mängel aufweisen. Zusätzlich seien die drei Pultdachaufbauten über den Gruppenräumen und dem Mehrzweckraum sanierungsbedürftig. Und: Unter den Dächern wurde einst gesundheitsschädliches Asbest verbaut. „Diese Mängel sollen mit der geplanten Dachsanierung dauerhaft behoben werden“, teilt die Stadt mit.

„Toll, dass da endlich was gemacht wird“

Aus Sicht der ehemaligen Kita-Leiterin Kirstin Heitmann ( SPD) ist die Maßnahme schon lange überfällig gewesen. „Es ist einfach nur toll, dass da endlich was gemacht wird“, sagt Heitmann, die im Bezirksrat sitzt.

Die Stadt plant, die Flachdachflächen neu abzudichten, alle Einbauteile (Oberlichter, Strangentlüfter, Flachdacheinläufe) zu tauschen und eine Absturzsicherung einzubauen. „Zusätzlich ist eine Fugensanierung der oberen Außenwandflächen der Ziegelfassade im Dachrandbereich geplant, da diese aufgrund der Dachrandmängel ebenfalls Schäden aufweisen“, heißt es aus der Verwaltung.

Fotovoltaikanlage auf dem Dach

Die drei Pultdächer müssen fast komplett saniert werden. Dabei sollen der Dämmstoff komplett ausgetauscht und eine zusätzliche Aufsparrendämmung eingebaut werden. Außerdem werden die asbesthaltigen Wellzementplatten entsorgt und die Pultdachsparren verstärkt. Da auch die Fassadenbekleidung der Pultdachaufbauten asbesthaltig ist, wird diese ausgetauscht.

Auf dem gesamten Dach wird die Blitzschutzanlage saniert oder gegebenenfalls nachgerüstet. „Der Aufbau einer Fotovoltaikanlage zur vorzugsweisen Eigenstromversorgung ist geplant“, heißt es weiter. Dazu sollen nach Vorstellungen der Stadt alle drei Pultdachflächen möglichst vollständig mit Solarmodulen belegt werden.

Abschluss im September 2021

Die Bauarbeiten sollen in den Sommerferien im Juli 2021 beginnen. Die Fertigstellung der Dachsanierung ist für den September 2021 geplant. Über die Mittelfreigabe von 460.000 Euro müssen noch der Verwaltungsausschuss sowie der Stadtentwicklung- und Bauausschuss und der Jugendhilfeausschuss entscheiden.

In der AWO-Kita Elmstraße werden 96 Kinder zum größten Teil im Ganztag betreut – im Krippenbereich 15, im Kindergartenalter 53 und im Hort 20 Kinder. Zusätzlich bietet die Einrichtung acht Integrationsplätze.

Von Laura Ebeling