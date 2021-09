Hannover

Im Rahmen eines Spendenlaufes für die Opfer der Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen haben Kinder aus dem Sahlkamp Geld für die offene Kinder- und Jugendeinrichtung Okuja in Bad Neuenahr/Ahrweiler gesammelt. 221 Runden liefen die jungen Teilnehmer rund um den Stadtteilbauernhof, auch die Drei- bis Sechsjährigen des dazugehörigen Kinderladens „Die Eselfreunde“ nahmen an der Aktion teil. Die Kinder liefen 750 Meter-Runden und erhielten pro abgeschlossener Runde Geld aus dem Familien-, Freundes- oder Bekanntenkreis. Kinder, die keine Spender im Verwandtenkreis hatten, wurden von Mitarbeiterinnen des Stadtteilbauernhofs und deren Angehörigen unterstützt. Sie bekamen pro Runde zwischen einem und 20 Euro. Insgesamt kamen so 1720 Euro zusammen. Von diesem Betrag werden nun Sachspenden für die offene Kinder- und Jugendeinrichtung Okuja gekauft, da die Einrichtung keine Bargeldsummen annimmt.

Okuja im Wiederaufbau

Laut Angelika Bergmann, Leiterin des Stadtteilbauernhofes, sei Okuja für viele Menschen nicht mehr aus Bad Neuenahr wegzudenken. „Es ist für sie ein Ort des Vertrauens, wo sie sich wohlfühlen und mit ihren Mitmenschen in den Austausch kommen. Für die Kinder und Jugendlichen ist der Besuch der Einrichtung in Bad Neuenahr zurzeit nicht möglich, da die bunte heimische Villa noch mit den Auswirkungen der Flutkatastrophe kämpft und sich aktuell noch im Wiederaufbau befindet“, erklärt Bergmann. Das Team des Stadtteilbauernhofs hoffe, dass sie den Neustart mit dem erlaufenen Geld ein wenig befördern können.

Idee kam von den Kindern selbst

Die Idee einen Spendenlauf die Einrichtung Okuja zu organisieren, hatten die jungen Teilnehmer selbst, sagt Bergmann. „Die Kinder und Jugendlichen, die während der Pandemiezeit wenig Möglichkeiten hatten, ihre Freizeit mit Gleichaltrigen zu verbringen, wissen wie wichtig es ist, einen Ort wie den Stadtteilbauernhof zu haben.“ Dieses trifft auch auf die Einrichtung Okuja zu.

Interessierte können den Spendenbetrag noch aufstocken. Unter dem Stichwort „Spende für Flutkatastrophe“ nimmt der Verein SPATS, Träger des Stadtteilbauernhofes, Spenden unter SPATS e.V. - Stadtteilbauernhof, IBAN: DE 62 250 501 80 0000 123 145, BIC: SPKHDE2HXXX an.

Von Laura Ebeling