Die Bothfelderin Sonja Kuhn-Kanha ist empört. Sie wohne in der Nähe der ehemaligen Freiherr-von-Fritsch-Kaserne und wüsste, dass sich auf dem Gelände ein großes Vorkommen an Igeln befunden habe – die zu diesem Zeitpunkt auch noch in der Winterruhe waren. „Es wurde ein ganzes Ökosystem einfach plattgemacht“, sagte Kuhn-Kanha in der Einwohnersprechstunde des Bezirksrates Bothfeld-Vahrenheide empört. Und zusätzlich warf sie der Niedersächsischen Landgesellschaft (NLG) vor, dass das Unternehmen vor Beginn der Fällarbeiten am 16. Februar 2019 nicht nach Igeln gesucht hätte. „Ich bin sprachlos über das, was da passiert ist“, erzählte Kuhn-Kanha.

Daher wendete sie sich am 18. Februar 2019 an die Untere Naturschutzbehörde, die eine sofortige Einstellung der Fällarbeiten am 19. Februar 2019, mit der Begründung des besonderen Artenschutzes der Tiere, verhängte. Laut der Stellungnahme der NLG, nach Anfrage der Grünen-Bezirksratsfraktion, wurde bereits im Vorfeld der Fällarbeiten das Gelände (inklusive der Baumhöhlen) auf sich in der Winterruhe befindliche Tiere untersucht – Igel seien dabei nicht gefunden worden.

Zusätzlich wurden ab dem frühen Morgen des 20. Februar 2019 alle Flächen auf das Vorkommen von Igeln untersucht, die Fällarbeiten konnten dann in ersten igelfreien Bereichen fortgeführt werden. Die Suche nach Igeln in der Winterruhe wurde auf Wunsch der Igelfreunde Lüneburg am darauffolgenden Wochenende, 23. und 24. Februar, unter deren Beteiligung fortgeführt, darunter auch Kuhn-Kanha. Jedoch fanden die acht Freiwilligen auch keine Igel – weder tote noch lebendige.