Stundenlang fahren sie über die Autobahn und nächtigen häufig in ihren Lkw: Um Fernfahrern mehr Komfort zu bieten, fordert die FDP-Fraktion im Bezirksrat Herrenhausen-Stöcken öffentliche sanitäre Einrichtungen in der Schwarzen Heide.

„Die Fahrer pausieren oft in dem Gewerbegebiet und haben dann keine Möglichkeit, sich zu waschen“, sagte FDP-Politiker Carsten Witte in der jüngsten Bezirksratssitzung. In seinem Antrag betont er außerdem: „Das ist gerade mit Hinblick auf die Corona-Pandemie ein unhaltbarer Zustand, die Hygiene der Menschen sollte im Moment oberste Priorität haben.“ Witte forderte die Stadtverwaltung auf, Aufenthaltsmöglichkeiten mit integrierten sanitären Einrichtungen zu schaffen. Auch eine Containerbauweise sei denkbar.

CDU kritisiert Vorschlag

Kritisch sieht diesen Vorschlag die CDU-Fraktion. „Es gab immer wieder Kritik der Anwohner, dass von den Fahrern Unrat hinterlassen wurde“, sagte Wolfgang Neubauer, Fraktionsvorsitzender der Union. „Solche Maßnahmen würden die Schwarze Heide zum Zielort von Kraftfahrern machen.“

In der Tat hatten sich in Vergangenheit immer wieder Anwohner über die Hinterlassenschaften der Fernfahrer beschwert und unter anderem Abfalleimer verlangt. Das Problem mit den campierenden Fernfahrern gibt es allerdings nicht nur in der Schwarzen Heide.

Lkw-Fahrer weichen immer wieder auf Gewerbegebiete aus

Da Lkw-Fahrer zu Ruhezeiten verpflichtet und Rastplätze häufig überfüllt sind, weichen sie auf nahe gelegene Gewerbegebiete aus, um dort zu übernachten. Die Europäische Union setzt sich bereits seit einigen Jahren für ein Kabinenschlafverbot ein und hat dies auch Mitte 2020 in ihrem Reformvorhaben „Mobility package“ verabschiedet. Das Mobilitätspaket verlangt, dass sich die Fahrer an Wochenenden eine geeignete Unterkunft außerhalb der Fahrerkabine suchen. Ob sich das Verbot durchsetzt, hängt allerdings von den Mitgliedsstaaten und deren Durchgreifen ab.

Trotz der Skepsis der CDU entschied die Mehrheit der Bezirksratsmitglieder für den Antrag der FDP.

