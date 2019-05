Hannover

An der viel befahrenen Kreuzung von Hans-Böckler-Allee und Clausewitzstraße in Hannover ist am Donnerstagmittag ein Sattelzug mit einer Stadtbahn der Linie 5 zusammengestoßen. Die Feuerwehr war mit zwei Löschzügen und der Fachgruppe Technik im Einsatz. „Menschen wurden bei dem Unfall nicht verletzt“, sagte Feuerwehrsprecher Michael Hintz.

Zunächst hieß es, dass die Bahn bei dem Unfall entgleist sei. Nachdem der Sattelzug, der sich in der Bahn verkeilt hatte, weggeschleppt war, konnte die Stadtbahn bewegt werden – sie war nicht entgleist. „Der zunächst avisierte Einsatz eines Krans und schweren technischen Geräts war nicht nötig“, sagt Hintz. Nach dem Beseitigen ausgelaufenen Kraftstoffs war der Feuerwehreinsatz beendet.

Zur Galerie

Schienenersatzverkehr für die Linien 4 und 5

Die Üstra hat während der Bergungsarbeiten einen Schienenersatzverkehr eingerichtet. Im Fall der betroffenen Stadtbahnlinien 4 und 5 in Richtung pendelten Busse zwischen dem Braunschweiger Platz und den Stationen Misburger Straße (Linie 4) beziehungsweise Ostfeldstraße (Linie 5). Für die Linie 11 gab es dagegen keinen Schienenersatzverkehr, die Üstra empfahl ab dem Braunschweiger Platz das Umsteigen in die regulären Buslinien 128 und 134 Richtung Nordring.

Dritter Stadtbahn-Unfall mit Lkw seit November

Die Kollision nahe dem Pferdeturm ist bereits der dritte Zusammenstoß eines Lkw mit einer Stadtbahn in den vergangenen sechs Monaten. Mitte November prallten in Marienwerder ein Sattelzug und ein Üstra-Zug zusammen, es gab zwei Leichtverletzte. Allerdings wurde die Oberleitung so stark beschädigt, dass die Stadtbahnen auf dem Abschnitt mehrere Tage nicht fahren konnten. Anfang Februar entgleiste dann eine Bahn in Hannover-Ahlem, nachdem ein Lastwagen offenbar bei Rot über eine Kreuzung gefahren war und die herannahende Linie 10 übersehen hatte. Fünf Menschen wurden verletzt.

Von Peer Hellerling