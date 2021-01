Hannover

Der Hunger nach Kultur muss groß sein. Deshalb kann das Landesmuseum das Krisenjahr 2020 sogar als Erfolgsjahr verbuchen. Zwar wird das Haus gerade im großen Stil umgebaut, und nach der ersten Corona-Zwangspause im Frühjahr ist es nun seit November ausgerechnet in der besucherstarken Wintersaison erneut geschlossen. Doch trotz aller Probleme zählte das Museum im vergangenen Jahr mehr als 91.000 Besucher. Gemessen an den Widrigkeiten verbucht Direktorin Katja Lembke das als großen Erfolg. Aber sie sagt auch: „Unter normalen Bedingungen hätten wir vermutlich die Rekordzahl von 160.000 Menschen im Jahr 2014 erreicht.“ Damals sorgte die große Ausstellung zur Personalunion auch international für Furore.

Saurier ohne Publikum

Für das kommende Jahr hegt ihr Museumsteam große Pläne – und hofft inständig darauf, bald wieder öffnen zu können. Denn zwei aktuelle Ausstellungen dürften sich nur schwer verlängern lassen: Die „Duckomenta“, die einen Entengang durch die Kunstgeschichte bietet, endet am 11. April. Auch die Ausstellung „Kinosaurier“ wird voraussichtlich am 25. Mai wieder abgebaut werden – obwohl die seit Wochen komplett installierte Schau für das Publikum noch nie zugänglich war.

„Unter normalen Umständen hätten wir ein Rekordjahr erreicht“: Museumsdirektorin Katja Lembke. Quelle: Christian Behrens

Die Kinosaurier-Ausstellung vergleicht populäre Vorstellungen von Urzeit-Echsen in Filmen und Comics mit wissenschaftlichen Forschungen. Sie zeigt unter anderem, dass der meist besonders furchteinflößend dargestellte Tyrannosaurus Rex vermutlich ein farbiges Federkleid trug, mit dem er sich auch umstandslos beim Eurovision Song Contest hätte zeigen können.

Gefiederter Geselle: Nach aktuellem Forschungsstand war der Tyrannosaurus Rex ein Federvieh. Quelle: Landesmuseum Hannover

Malerei an frischer Luft

Um ein besonderes Sujet der Kunstgeschichte soll es vom 16. Juli an in der Ausstellung „Im Freien. Von Monet bis Corinth“ gehen. Die Schau spürt der deutschen Freilichtmalerei und ihren französischen Vorbildern nach. Im 19. Jahrhundert trat der Typus des Freilichtmalers auf den Plan. Ganz im Sinne von Rousseaus Devise „Zurück zur Natur“ entdeckten Künstler ihre Leidenschaft für Landschaften, Blumen und Tiere. Kritiker verspotteten die Maler, die ihre Ateliers verließen, zwar als „Rinnsteinkünstler“, doch das tat der romantischen Begeisterung für das Schaffen im Freien keinen Abbruch.

Frischluftmalerei: Hugo von Habermanns „Mädchen im Freien“ aus dem Jahr 1888. Quelle: Landesmuseum Hannover

Die Schau zeigt rund 100 Gemälde und Plastiken aus der Zeit zwischen 1820 und 1930. Als Mehrspartenhaus ergänzt das Landesmuseum die Kunstwerke um leibhaftige Tierpräparate aus seinem reichen Fundus – und zeigt so, welche dreidimensionalen Modelle die „Pleinairisten“ einst vor Augen hatten. Dazu kommen zeitgenössische Interventionen des in Hannover lebenden Videokünstlers Christoph Girardet.

Die Welt der Burgen

Eine Zeitreise ins Mittelalter bietet im Sommer die familientaugliche Mitmachausstellung „Ritter und Burgen“, die am 23. Juli ihre Pforten öffnen soll. Sie zeigt mittelalterliche Originale wie Schwerter und Schmuckstücke. Die in den Niederlanden konzipierte Wanderausstellung führt in die Welt der Könige und Prinzessinnen. Sie geht aber auch der Frage nach, wie eine Händlerin oder ein Handwerker im Mittelalter lebten. Und sie ergründet, wie präsent die scheinbar so ferne Epoche bis heute in unserem Alltag ist.

Wenn nicht Pest, Cholera und ihre zeitgenössischen Verwandten die Museumspläne zunichte machen, könnte auch 2021 zum Erfolgsjahr werden.

Von Simon Benne