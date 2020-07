Frau Anders, Sie eröffnen Ihre zweite Spielzeit am Schauspiel Hannover am 18. September mit Schillers „ Don Karlos“. Kam die Entscheidung für dieses Stück aus der Vor-Corona-Zeit?

Ja, die Entscheidung für „ Don Karlos“ fiel vor der Corona-Zeit. Aber es ist eine richtige Entscheidung. Das Stück passt sehr gut in diese Zeit. Im Nachdenken darüber, was auf Corona folgt, stellt sich auch die Frage, wer gesellschaftliche Veränderungen herbeiführt. Wie hängen Macht und Krise zusammen? Wie sieht es mit der Gesetzgebung aus? Das sind Fragen, die Schiller mit „ Don Karlos“ stellt. Außerdem ist es ein Stück, mit dem wir in der Corona-Zeit gut umgehen können.

Anzeige

Was heißt das?

Weitere HAZ+ Artikel

Es ist unter Pandemiebedingungen handhabbar. Es hat keine Massenszenen, oft stehen nur zwei Personen auf der Bühne. Auch solche Aspekte sind jetzt bei der Planung wichtig.

Aber ist es nicht ein bisschen konventionell, eine Spielzeit mit „ Don Karlos“ zu beginnen?

Mag sein. Wobei Schiller natürlich Konventionen gesprengt hat.

Ihre erste Spielzeit am Schauspiel Hannover haben Sie mit Philip K. Dicks Roman „Zeit aus den Fugen“ eröffnet. Das würde jetzt eigentlich viel besser passen.

Intendantin Sonja Anders Quelle: Samantha Franson

Wir hätten eigentlich mit einem Doppelschlag starten wollen: Mit „Klimatrilogie“ von Thomas Köck und Schillers „ Don Karlos“. Das klappt aber leider nicht, weil zu viele Produktionen, die wir in der zweiten Hälfte unserer ersten Spielzeit zeigen wollten, coronabedingt in den Herbst verschoben werden mussten. Vieles aus dieser Spielzeit ist in die nächste gerutscht. Und einiges rutscht weiter. Wir zeigen „Klimatrilogie“ ein Jahr später. Die Krise hat uns zu einer ganz schlechten Zeit getroffen. Unsere „ Katharina Blum“ lief mit hundertprozentiger Auslastung. Aber wir konnten sie nur dreimal spielen, dann kam der Lockdown.

Sie konnten nicht spielen und zuerst ja auch nicht proben. Was macht das mit einem Theater?

Es hat uns schwer getroffen. Durch die Pause konnten wir kein Repertoire von Stücken aufbauen, die wir dann in die kommende Spielzeit mitnehmen können. Wir waren gerade dabei, in der Stadt anzukommen. Dann kam die Pause. Die Unterbrechung kam nach viel zu kurzer Zeit. Wir kennen uns gar nicht richtig. Emotional fange ich noch mal von vorne an. Es ist ein Neustart. Wir müssen noch mal richtig daran arbeiten, in der Stadt anzukommen.

Wie machen Sie einen Spielplan in der Corona-Krise? Sind Ihre Entscheidungen inhaltlicher Art, oder müssen Sie pragmatisch agieren? Ist die Anzahl der Personen auf der Bühne wichtiger als die politische Aussage?

Sonja Anders Quelle: Samantha Franson

Wichtig ist, dass unser Ensemble auch in Corona-Zeiten spielen kann. Deshalb haben wir personalarme Stücke gewählt, die wir mit Abstand verwirklichen können. „Die Politiker“ von Wolfram Lotz etwa ist ein gutes Stück in Corona-Zeiten, das hat eine kleine Besetzung und passt auch thematisch: Es stellt die Frage nach der Repräsentation, aber auch nach dem eigenen Handeln. Gesellschaftspolitische Aspekte sind gerade jetzt wichtig.

Wie wird es am 18. September im großen Haus losgehen? Werden Sie Sitzreihen entfernen? Setzen Sie Teddybären auf Plätze, die nicht belegt werden dürfen, oder lassen Sie einen feinen Desinfektionsnebel durch den Raum sprühen?

Ich halte die meisten Vorsichtsmaßnahmen für wichtig. Wir beginnen im September mit einer reduzierten Publikumszahl. Dass mit den Teddybären dürfte nicht funktionieren, weil wir ja Fluchtwege freihalten müssen. Wir gehen momentan davon aus, dass wir im großen Haus 140 Plätze anbieten statt 600 wie vor Corona. Das ist nicht nur ein Einnahmeproblem, sondern auch ein Relevanzproblem. Wir werden das nicht ewig so machen können.

Es könnte merkwürdig sein, vor solch einem reduzierten Publikum zu spielen.

Die Schauspieler kennen das natürlich vom Probenprozess, wo die Reihen auch meist dünn besiedelt sind. Aber natürlich ist ein volles Haus besser als ein leeres. Theater hat ja die merkwürdige Eigenschaft, von dem abhängig zu sein, was es kritisiert – die Gesellschaft. So erst entsteht ja die Relevanz.

Mit Freilufttheater im Innenhof haben Sie den Spielbetrieb wieder aufgenommen. Gibt es etwas, das Sie aus diesem Experiment mitnehmen werden?

Mit Sicherheit. Mir ist besonders das ernsthafte Interesse des Publikums an politischen Themen aufgefallen. Die Lesung aus Carolin Emckes „Gegen den Hass“ war ein besonderes Ereignis. Nach einer Dreiviertelstunde fing es an zu regnen. Und die Leute sind nicht gegangen. Wir haben unterbrochen und fast alle sind dageblieben. Es war phänomenal.

Sehnen Sie sich nach Normalität?

Ja.

Das ist doch komisch, dass das Theater, was ja eigentlich dafür da ist, die Normalität zu hinterfragen und zu durchbrechen, nun eine Sehnsucht nach Normalität hat.

Ich sehne mich vor allem danach, abends wieder richtige Vorstellungen zu sehen.

Was ist, wenn ein Impfstoff gefunden werden sollte und die Corona-Regeln plötzlich nicht mehr gelten?

Dann dauert es etwas, bis wir adäquat reagieren können. Wir haben uns jetzt für eine Blockbespielung entschieden, das heißt, wir wechseln die Produktionen nicht so schnell wie früher. Die Umbauten sind nicht mehr möglich wie gewohnt, weil nicht mehr so viele Techniker zusammen auf der Bühne stehen dürfen. Das lässt sich nicht so einfach zurückdrehen. Auch das Abosystem mit den festen Sitzplätzen haben wir geändert. In der kommenden Spielzeit arbeiten wir mit einem Gutscheinsystem. Auch das lässt sich nicht von heute auf morgen ändern.

Was befürchten Sie für die nächste Spielzeit?

Ich befürchte, dass es mit den Einschränkungen eine längere Zeit so weitergeht und dass irgendwann die Selbstverständlichkeit, ins Theater zu gehen, für viele Zuschauer schwindet. Die Routinen sind unterbrochen, die Tradition wird tangiert. Wir müssen wieder beweisen, dass es reizvoll ist, ins Theater zu gehen.

Wie wollen Sie das machen?

Mit wirklich starken Aufführungen und indem wir Diskurse anstoßen, die relevant sind und interessieren. Und vielleicht auch mit einer gewissen Lautheit.

Und was hoffen Sie?

Ich hoffe, dass unsere Lehren aus der Coronakrise diese sein werden: Vereinzelung und das Starren auf Bildschirme werden uns nicht weiterbringen. Ich hoffe, dass uns bewusst wird, dass wir die Energie, die wir für eine Gesellschaft brauchen, nur in Gemeinschaft finden.

Zur Person Sonja Anders ist seit Beginn der Spielzeit Intendantin des Schauspiels Hannover. Bevor sie hier die Nachfolge von Lars-Ole Walburg antrat, war sie Chefdramaturgin am Deutschen Theater in Berlin. Anders wurde 1965 in Hamburg geboren und hat dort auch Germanistik studiert. Als Dramaturgin begann sie ihre Karriere in Hamburg auf Kampnagel. Die Spielzeit, die wegen der Corona-Pandemie unterbrochen wurde, endet am 11. Juli mit der letzten Vorstellung des Freilufttheaters im Innenhof des Schauspiels. Die erste Premiere der nächsten Spielzeit ist Schillers „ Don Karlos“ am Freitag, 18. September.

Von Ronald Meyer-Arlt