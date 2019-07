DLRG und Johanniter in Hannover warnen angesichts des sonnigen Wochenendes vor zu viel Leichtsinn beim Baden und Grillen. Im Wasser können schnell die Kräfte oder der Kreislauf versagen, am Grill drohen bei Unachtsamkeit schwere Verbrennungen. In beiden Fällen ist die richtige Erste Hilfe entscheidend.