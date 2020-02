Hannover

Als Tino Zimmermann sich selbst aus der Psychiatrie entlässt, lacht der Arzt. „Wir sehen uns bald wieder.“ Das war 2011. Sie haben sich nie wiedergesehen. Auch nicht, als Zimmermann sechs Jahre später noch einmal in die Klinik in der brandenburgischen Uckermark zurückgekehrte, um seine Krankenakte einzusehen.

2011 litt er unter Schizophrenie, einer „drogeninduzierten Psychose“, sagt er heute. In den acht Jahren danach lebt er lange isoliert in der Uckermark. Erst in seinem Elternhaus, dann in einer Wohngemeinschaft. Er hat versucht, allein mit seiner Psychose fertigzuwerden, viel Computer gespielt – und fotografiert. Als er es schafft, auch ohne Abitur an der Hochschule Hannover (HsH) für den Studiengang Fotografie zugelassen zu werden, ändert sich sein Leben. 2019 bringt er ein Fotobuch heraus, das seine Geschichte erzählt. Ende des Jahres gewinnt er mit diesem Buch den Deutschen Fotobuchpreis.

Zurück in der Uckermark

Das alles weiß sein 21-jähriges Ich noch nicht, als es im Frühjahr 2011 die Psychiatrie nach einem zweiwöchigen Aufenthalt verlässt. Zimmermann kehrt in sein Elternhaus in einer Kleinstadt in der Uckermark zurück. In der Klinik wären Neuroleptika, also starke Arzneimittel, die auf die Psyche wirken, auf unbestimmte Zeit seine Perspektive gewesen.

Foto aus der Uckermark: Hier ist Tino Zimmermann aufgewachsen. Quelle: Tino Zimmermann

„Das wollte ich nicht, ich hatte meinem Körper schon genug zugefügt“, sagt Zimmermann. Mit etwa elf Jahren hatte er begonnen, regelmäßig zu kiffen. Darauf folgten Alkohol, halluzinogene Pilze und Ecstasy. Alles auf Sportplätzen, an Waldrändern und in Wohnungen von Freunden in der Uckermark.

Diagnose: Psychose

Mit 16 Jahren geht Zimmermann für eine Grafikerausbildung nach Mannheim. Nach ein paar Monaten bricht er diese ab. Er jobbt, zieht nach Berlin, lebt im Sommer 2010 für ein paar Monate auf der Straße, kommt bei Freunden unter. Als es ihm psychisch so schlecht geht, dass er nicht mehr weitermachen kann, kehrt er in seine Heimat zurück. Zimmermann ist sich damals sicher, dass sich alle Menschen gegen ihn verschworen haben. Er hat Angst und Panikattacken. Seine Hausärztin diagnostiziert bei ihm eine schizophrene Psychose.

„Schizophrenie bedeutet nicht, dass man zwei Persönlichkeiten hat, sondern dass man von irgendetwas total überzeugt ist. Man hat plötzlich Überzeugungen, gegen die man sich nicht wehren kann“, sagt Zimmermann. Heute denkt er, dass sein täglicher Marihuanakonsum damit zu tun hatte.

Die Gedanken rasen

Als er aus der Psychiatrie zurückkehrt, sucht Tino eine Beschäftigung. Er braucht Struktur. Arbeiten kann er nicht, weil er sich nicht lange genug konzentrieren kann. „Wenn man eine Psychose hat, rasen die Gedanken und reißen ab“, sagt er.

Zurück aus der Psychiatrie beginnt Tino Zimmermann zu fotografieren. Quelle: Tino Zimmermann

Er findet in seinem Kinderzimmer eine Analogkamera, die ihm eine Freundin geschenkt hat. Er liest über ISO-Werte und Belichtungszeiten und macht Fotos. Er bringt die Filme zu Rossmann und holt die entwickelten Fotos nach drei Tagen wieder ab.

„Am Anfang waren die Bilder immer scheiße“

„Am Anfang waren die Bilder immer scheiße.“ Die Enttäuschung motiviert ihn. Er macht immer mehr Fotos. Von sich, seiner damaligen Freundin, seinem Zimmer, aufgerissenen Keksverpackungen, dem PC-Bildschirm, der Leere in seiner uckermärkischen Kleinstadt. Vier Jahre lang, bis sich die Rossmann-Fototaschen in fünf Umzugskartons stapeln.

Die Fotografie hilft ihm – und er wird immer besser. So gut, dass er überlegt, Fotografie zu studieren. Er recherchiert im Internet nach Studiengängen – und findet einen in Hannover. „Hier liegt der Fokus im Studium auf Authentizität, deswegen wollte ich nach Hannover“, erklärt Zimmermann.

Ohne Abitur an die Uni

Er hat kein Abitur. Der Versuch, es 2015 nachzuholen, scheitert. Er bewirbt sich trotzdem für ein Studium in Hannover. Weil er kein Abi hat, braucht er dafür die Bestnote in der Aufnahmeprüfung – inklusive sehr guter Bewerbungsmappe. Im Frühjahr 2016 fährt Zimmermann zur Aufnahmeprüfung nach Hannover. Am Ende des Tages bekommt er das Ergebnis: Er und ein weiterer Bewerber haben die besten Leistungen abgeliefert.

Durch die vielen Selbstporträts hat Timo Zimmermann sich und seine Genesung dokumentiert. Quelle: Tino Zimmermann

„Und dann wurde ich zugelassen zum Studium“, sagt er. Selbst über den Telefonhörer kann man wahrnehmen, dass er lächelt. „Ich hab gesagt, wenn das nichts wird, dann weiß ich auch nicht.“ Es sei schwierig zu beschreiben, wie wichtig für ihn die Zusage aus Hannover war. Von den 35 Studenten und Studentinnen, die jedes Jahr an der HsH Fotografie studieren, hat im Durchschnitt eine Person kein Abitur.

„Verkackste ja eh wieder“

Zimmermann hat das Loch verlassen, in das er gefallen ist, auch wenn das damals noch nicht alle glauben können. „Verkackste ja eh wieder“, sagt seine Mutter, als er ihr von seiner Zusage in Hannover erzählt.

Seine Kartons voller Fotos nimmt er beim Umzug mit. In der neuen Stadt entwickelt er die Idee, ein Fotobuch zu gestalten. Als er das Material zu sichten beginnt, merkt er, dass er unbewusst den Weg seiner Genesung dokumentiert hat: mit Fotos von leeren Essensverpackungen und aus seinem Zimmer, entstanden in einer depressive Phase nach dem Ende einer Beziehung 2013, in der er wochenlang nicht wirklich rausgeht und kein Sonnenlicht sieht. Dazwischen finden sich immer wieder Selbstporträts. „Mir haben die Motive gefehlt“, sagt er entschuldigend.

Kein Licht: Zwischendurch verdunkelt Tino Zimmermann sein Zimmer. Quelle: Tino Zimmermann

„Keine Energie, kein Geschmackssinn“

Besonders diese Porträts zeigen die physischen Auswirkungen von psychischem Leid. „Ich hatte keine Energie zum Kochen, keinen Geschmackssinn und habe nur Fast Food gegessen.“

Professorin Karen Fromm hat Zimmermann von 2016 bis 2018 an der HsH unterrichtet – seit vergangenem Jahr studiert er Freie Kunst in Karlsruhe. Anfang 2019 hat er eine Rohfassung seines Buches an Fromm geschickt. Sie fand es sofort spannend. Fromm glaubt, dass Zimmermann den Nerv der Zeit getroffen hat, weil sein Buch nicht linear eine Geschichte erzählt, sondern mit Materialien spielt. Manche Seiten sind transparent oder nur halbe Seiten, manche zeigen die Rückseiten der aussortierten Fotos, andere Rossmann-Fototaschen. „Man steigt in einen wirren Kopf hinein“, sagt Fromm.

Hier finden Sie Zimmermanns Fotobuch, langsam abgefilmt

Zimmermann hat sein Buch 2019 selbst herausgebracht, erst mal nur in kleiner Stückzahl. Es heißt „Developments“, auf Deutsch: Entwicklungen. Er wirkt noch einigermaßen fassungslos, wenn man ihn darauf anspricht, dass er mit „Developments“ den Deutschen Fotobuchpreis gewonnen hat. Dieses Jahr will er es in Kooperation mit einem Verlag in größerer Stückzahl herausbringen. „Und dann ist aber auch mal Schluss mit dem Thema“, sagt er.

Wenn er über sich heute spricht, sagt Zimmermann, er sei ganz gesund. Ein bisschen Probleme mit Antrieb und Energie habe er immer noch. Manchmal fühle er sich so, als wenn die Schwerkraft für ihn doppelt so stark sei. Er brauche für alles immer etwas länger als andere Menschen. Versuchen wird er es weiterhin.

Von Nadine Wolter