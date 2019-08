Bei einer irakischen Verlobungsfeier in Hannover sind am späten Donnerstagabend mehrere Personen in eine Schlägerei verwickelt worden. Da auf der Party bis zu 200 Gäste waren, schickte die Polizei ein Großaufgebot an die Badenstedter Straße. Bei dem Einsatz wurde ein Beamter angegriffen und verletzt.